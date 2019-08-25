Готується до трону: з'явився доказ про близький зв'язок між Кейт Міддлтон і Єлизаветою II

Герцог і герцогиня Кембриджські – принц Вільям і Кейт Міддлтон – супроводжували королеву Єлизавету II до церкви в Балморалі у Шотландії у неділю, 25 серпня.

Згідно з королівським протоколом, наразі першим у черзі на королівський престол є син Єлизавети ІІ принц Чарльз. Однак з кожним роком з'являється дедалі більше чуток, що королева передасть престол саме другому представнику королівської сім'ї у черзі – старшому сину Чарльза принцу Вільяму.

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Ще в квітні 2019 року історик королівської сім’ї Ребекка Лонг розповіла, що у герцога Кембриджського є шанси посісти трон, адже Вільяма і Кейт обожнює британський народ, коли до Чарльза з Каміллою ставляться з більшим негативом. Як повідомляє видання US Weekly, зв'язок між Єлизаветою II і Кейт Міддлтон є дуже міцним.

Кейт потроху бере на себе нові зобов’язання за останні роки, щоб не вдарити в бруд обличчям, коли прийде час. Вільям і Кейт – улюблені народом члени королівської сім’ї, люди були б раді побачити їх на троні,

– наголошує історик.

Днями з'явилося нове підтвердження близьких відносин монарших осіб. На фоні гучного скандалу про те, як принц Гаррі і Меган Маркл подорожують на приватних літаках, принц Вільям з дружиною Кейт Міддлтон прилетіли бюджетним рейсом до Шотландії на запрошення Єлизавети ІІ, яка щороку відпочиває там у своїй резиденції.

У неділю члени королівської сім'ї потрапили в об'єктиви папараці, коли їхали до церкви. У машині поруч до Єлизавети II сиділа саме Кейт Міддлтон. А на передньому місці – принц Вільям. Натомість син королеви принц Чарльз з Каміллою Паркер-Боулз їхав в окремому автомобілі.



Єлизавета II, принц Вільям і Кейт Міддлтон / Getty Images



Єлизавета II і Кейт Міддлтон / Getty Images



Принц Чарльз і його дружина Камілла їхали в іншому авто / Getty Images

Додамо, принц Гаррі та Меган Маркл не приєдналися до сім'ї в Шотландії через участь герцога Сассеккського у спортивних змаганнях. Водночас інсайдери стверджують, що насправді Гаррі і Меган не хочуть зустрічатись з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон.