"Гра престолів" 8 сезон 4 серія: опубліковано трейлер епізоду

Телеканал HBO виклав у мережу трейлер четвертого епізоду восьмого сезону "Гри престолів" під назвою Now we will win the Last War ("Тепер ми переможемо останню війну"). Прем'єра четвертої серії відбудеться 5 травня у США та 6 травня в Україні.

Новий трейлер четвертого епізоду "Гри престолів" 8 сезон був опублікований на YouTube-каналі серіалу. Читайте також: "Гра престолів" 8 сезон: все, що відомо про фінал серіалу 4 серія серіалу "Гра престолів" вийде на екрани 5 травня 2019 року і в ніч на 6 травня її зможуть побачити в Україні всі, хто матиме доступ до одного з двох відеосервісів – OLL. TV або MEGOGO. Саме вони надають доступ глядачам до продукції HBO. Четвертий епізод фентезійної саги триватиме орієнтовно 1 годину 18 хвилин. Творці серіалу "Гра престолів" в тизері показують, як розвиваються події після запеклої битви за Вінтерфелл. У новому епізоді кіномани зможуть дізнатись, хто зумів вижити у боротьбі за Залізний Трон. Дивіться трейлер четвертого епізоду серіалу "Гра престолів" 8 сезон: Читайте також: "Гра престолів" 8 сезон 3 серія: трейлер та нові промо-кадри епізоду Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.



Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Згідно з анонсом, серіал буде містити всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.