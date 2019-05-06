"Гра престолів" 8 сезон 5 серія: опубліковано трейлер епізоду

Телеканал HBO виклав у мережу трейлер п'ятого епізоду восьмого сезону "Гри престолів". Прем'єра п'ятої серії відбудеться 12 травня у США та 13 травня в Україні.

Новий трейлер п'ятого епізоду "Гри престолів" 8 сезон був опублікований на YouTube-каналі серіалу.

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5 серія серіалу "Гра престолів" вийде на екрани 12 травня 2019 року і в ніч на 13 травня її зможуть побачити в Україні всі, хто матиме доступ до одного з двох відеосервісів – OLL. TV або MEGOGO. Саме вони надають доступ глядачам до продукції HBO. П'ятий епізод фентезійної саги триватиме орієнтовно 1 годину 20 хвилин.

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Творці серіалу "Гра престолів" в тизері показують, як армія Дейнеріс Таргарієн та Джона Сноу готується до останньої великої битви у Королівській Гавані. Поки король Залізних островів Еурон Грейджой на кораблях виставляє своє військо біля берегів гавані, Серсея Ланністер пильно споглядає на свої землі з вікна свого замку. Напруга зростає з кожною секундою.

Дивіться трейлер п'ятого епізоду серіалу "Гра престолів" 8 сезон:

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Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.



Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Згідно з анонсом, серіал буде містити всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.