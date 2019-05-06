"Гра престолів" 8 сезон 5 серія: опубліковано трейлер епізоду

324 Читать новость на русском
Гра престолів 8 сезон 5 серія - трейлер 5 серії дивитися онлайн
Гра престолів: дивитися трейлер до п'ятої серії / HBO

Телеканал HBO виклав у мережу трейлер п'ятого епізоду восьмого сезону "Гри престолів". Прем'єра п'ятої серії відбудеться 12 травня у США та 13 травня в Україні.

Новий трейлер п'ятого епізоду "Гри престолів" 8 сезон був опублікований на YouTube-каналі серіалу.

Читайте також: "Гра престолів" 8 сезон: все, що відомо про фінал серіалу

5 серія серіалу "Гра престолів" вийде на екрани 12 травня 2019 року і в ніч на 13 травня її зможуть побачити в Україні всі, хто матиме доступ до одного з двох відеосервісів – OLL. TV або MEGOGO. Саме вони надають доступ глядачам до продукції HBO. П'ятий епізод фентезійної саги триватиме орієнтовно 1 годину 20 хвилин.

Читайте також: 8 сезон серіалу "Гра престолів" – біографія всіх акторів

Творці серіалу "Гра престолів" в тизері показують, як армія Дейнеріс Таргарієн та Джона Сноу готується до останньої великої битви у Королівській Гавані. Поки король Залізних островів Еурон Грейджой на кораблях виставляє своє військо біля берегів гавані, Серсея Ланністер пильно споглядає на свої землі з вікна свого замку. Напруга зростає з кожною секундою.

Дивіться трейлер п'ятого епізоду серіалу "Гра престолів" 8 сезон:

Читайте також: "Гра престолів" 8 сезон 4 серія: трейлер та нові промо-кадри епізоду

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.

Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Згідно з анонсом, серіал буде містити всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.

blog_ava
Виштовхували із палаючого літака: як рятували пасажирів авіасудна Superjet 100 в "Шереметьєво"
сьогодні
3479
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Голлівуд Гра престолів
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Адель – 31! Історія успіху найбагатшої британської співачки, яка завоювала серця мільйонів
5 травня 10:23 Адель – 31! Історія успіху найбагатшої британської співачки, яка завоювала серця мільйонів
Юлія Турелик 2497
Безсмертна ікона Одрі Хепберн: маловідомі факти про покорительку сердець і єдину музу Живанші
4 травня 13:28 Безсмертна ікона Одрі Хепберн: маловідомі факти про покорительку сердець і єдину музу Живанші
Марта Вересюк 2198
"Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
4 травня 10:02 "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
Юлія Михайлова 13558
Чанки, мюлі чи сабо: як добре ви знаєте різновиди жіночого взуття – інфографіка
3 травня 20:22 Чанки, мюлі чи сабо: як добре ви знаєте різновиди жіночого взуття – інфографіка
797
Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
3 травня 20:00 Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
Уляна Корицька 1798
Новини
Більше новин
Залиште відгук