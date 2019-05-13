"Гра престолів" 8 сезон 6 серія: опубліковано трейлер епізоду

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Гра престолів 8 сезон 6 серія - трейлер 6 серії дивитися онлайн
Гра престолів: дивитися трейлер до шостої серії / HBO

Телеканал HBO виклав у мережу трейлер шостого (останнього) епізоду восьмого сезону "Гри престолів". Прем'єра шостої серії відбудеться 19 травня у США та 20 травня в Україні.

Новий трейлер шостого, фінального епізоду "Гри престолів" 8 сезон був опублікований на YouTube-каналі серіалу.

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6 серія серіалу "Гра престолів" вийде на екрани 19 травня 2019 року і в ніч на 20 травня її зможуть побачити в Україні всі, хто матиме доступ до одного з двох відеосервісів – OLL. TV або MEGOGO. Саме вони надають доступ глядачам до продукції HBO. Шостий епізод фентезійної саги триватиме орієнтовно 1 годину 20 хвилин.

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Творці серіалу "Гра престолів" в тизері показують, як в Королівській гавані настала справжня розруха після війни за Залізний трон. Дейнеріс Таргарієн з висоти споглядає на руїни, в той час як Тіріон Ланністер з неприхованим жахом дивиться, що трапилось з його колишньою домівкою. Хто виграє битву та стане королем Семи королівств – ми дізнаємось вже в цій серії.

Дивіться трейлер шостого епізоду серіалу "Гра престолів" 8 сезон:

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Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.

Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Згідно з анонсом, серіал буде містити всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.

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Теги: Голлівуд LifeStyle Кіно Новини LifeStyle Гра престолів
Джерело: LifeStyle 24
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