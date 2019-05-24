Гра престолів 8 сезон 6 серія: злитий сценарій, розбір серії та чому саме такий фінал

У неділю, 20 травня, увесь світ побачив заключну серію саги "Гри престолів". Та інтерес до великого фіналу підігрівали вже давно. Хто злив сценарій у мережу, чому серіал закінчився саме так та короткий розбір 6 серії 8 сезону "Гри престолів", читайте у матеріалі журналістів LifeStyle 24.

Фінальна серія останнього сезону тривала 80 хвилин, саме за цей час вирішилась доля усіх семи королівств. Проте ще до виходу цього епізоду в мережі з'явився "злитий" сценарій і не один.

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"Гра престолів" 6 серія 8 сезону – злитий сценарій

Відповідний список на своїй сторінці в Twitter надав користувач "GameOfT57476878", в свою чергу цю інформацію поширили на Reddit. Це не єдиний інфовкид у мережі, стосовно заключних серій саги.

Тизер останньої серії фінального сезону "Гри престолів":

Подейкують, що HBO власноруч розмістило альтернативні види сценаріїв, аби підігріти інтерес до стрічки та, щоб ніхто до кінця не знав, чим ж закінчиться серіал. А також є інформація про те, що продюсери роздавали самим акторам по кілька різних сценаріїв, аби ті їх розповсюджували і тим самим заплутували прихильників.

Розбір 6 серії 8 сезону "Гри престолів"

З усіх теорій збулися лише очевидні: вбити Даєнеріс належить саме Джону, і після цього герой піде на Північ. Хтось із фанатів передбачив знищення Залізного трону – "яблуко розбрату" в серіалі. Хтось засмутився, що Сансі дісталося в сім разів менше королівств, ніж хотілося б, а Джендрі Баратеон виголосив у фінальному епізоді лише слово "Ай".



Саме Джону судилось вбити королеву

За вісім років серіал отримав так багато уваги від своїх фанатів, що тепер просто не зміг виправдати очікувань – його банкрутство неминуче. Але історія, яку нам розповіли, сповнена краси. У "Грі престолів" перемогли ті, хто зміг протистояти долі, що чекала на них: Арія Старк не стала ще однією леді та вирушила у мандри туди, де закінчуються усі карти.



Для сім'ї Старків все закінчилось добре

Санса Старк ціною величезних страждань отримала право не бути чиєюсь "пташкою" та здобула для Півночі незалежність; Сірий Хробак відмовився від помсти за свою королеву та вирушив на острів Наат – батьківщину коханої Місандеї; Джендрі Баратеон не став претендувати на трон.



Санса Старк стала королевою Півночі

Серед тих, хто програв – Джеймі і Серсея, котрі все ж загинули разом. Вони не чинили опору своєї долі, і вона їх розтрощила. Бран Зломлений – ім'я нового короля, яке увійде в історію завдяки Тіріну. Брандон не хотів влади, оскільки він виявився прикутий до свого дерев'яного трону і саме йому залишилось правити шістьмома королівствами.



Джон залишив Вестерос та вирушив із вільними людьми на Північ

Брієна ж, котра змогла стати лицарем повноправно, вирішила вшанувати пам'ять коханого Джеймі та вписала всю правду про його подвиги у книгу "Льоду та Полум'я".

Обговорення та реакції фанатів фіналу "Гри престолів"

Те, що фінал "Гри престолів" усіх здивує виявилось правдою. Багатьом він дуже сподобався, особливо тим, хто любив та вихваляв сім'ю Старків. Проте, знайшлись ті, кому аж ніяк не виходить змиритись із фіналом. Незадоволені та обурені фанати навіть створили петицію. Її суть полягає у тому, аби HBO перезняла увесь 8 сезон та серіал отримав інше завершення.







Прихильники агітують на підтримку перезйомки 8 сезону// скріншот Twitter

Автор книги "Пісня льоду та полум'я" Джордж Мартін зазначив, що фінал серіалу, аж нія не означає фінал книги, саме тому це вселяє надію. Можливо, книга закінчиться саме так, як цього очікує значна частина світу.