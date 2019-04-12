8 сезон серіалу "Гра престолів" – біографія всіх акторів

Весь світ із нетерпінням чекає фінального сезону "Гри престолів". Журналісти LifeStyle 24 вирішили нагадати коротку біографію кожного з них.

Серіал створений за мотивами циклу романів "Пісня льоду та полум'я" письменника Джорджа Мартіна. На сьогодні відзнято 7 сезонів. Прем'єру 8 сезону запланували на 14 квітня.

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Актори "Гри престолів" – що про них відомо

Емілія Кларк – біографія

Роль у серіалі – Дайнеріс Таргаріен

Емілія Кларк народилася 23 жовтня 1986 року в Лондоні. Дебют на телебаченні відбувся у Емілії в 2000-му році в епізоді серіалу "Лікарі", а першу повноцінну роль молода актриса отримала вже після закінчення навчання в 2010-му році у фільмі "Атака з Тріасового періоду". В 2011-му році її затвердили на роль Дейенеріс Таргаріен в телесеріалі "Гра престолів".



Матір Драконів – Емілія Кларк / Дайнеріс Таргаріен

Софі Тернер – біографія

Роль у серіалі – Санса Старк

У 2010, коли Софі було 14 років, її затвердили на роль старшої доньки Неда Старка у серіалі "Гра престолів". Задля того, аби отримати цю роль, дівчині довелось пофарбуватись у рудий колір. Зірка жодного разу не шкодувала про це рішення і навіть розповідала, що їй дуже комфортно у цьому образі, саме тому так довго залишалась рудою.



Леді Півночі – Софі Тернер / Санса Старк

Кіт Херінгтон – біографія

Роль в серіалі – Джон Сноу

У 2010-му році молодого актора помітили постановники екранізації циклу романів "Пісня льоду та полум'я". Кіт не грав до цього у великому кіно, але перша ж роль юного бастарда сім'ї Старків в серіалі справила ефект бомби. Його герой, Джон Сноу, підкорив глядачів самовідданістю і сміливістю. У 2017-му році Кіт одружився із героїнею серіалу Роуз Леслі.



Король Півночі – Кіт Херінгтон / Джон Сноу

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Мейсі Вільямс – біографія

Роль у серіалі – Ар'я Старк

Мейсі народилася 15 квітня 1997 в Англії. Перші роки її життя пройшли в Брістолі. Вона – молодша донька, всього в її сім'ї четверо дітей. Мейсі пробувалася на роль Ар'ї. І врешті пройшла та отримала цю роль. Стала однією з п'яти дітей благородної родини Старків.



Войовнича Старк – Мейсі Вільямс / Ар'я Старк​

Ліна Хіді – біографія

Роль у серіалі – Серсея Ланністер

Ліна Хіді народилась 3 жовтня 1973-го року на Бермудських островах. Зірка і раніше знімалась у популярних фільмах та серіалах. Відтак акторка зіграла роль у "Книзі джунглів". У 2010-му році Ліна пройшла кастинг на роль Серсеї Ланністер. Саме ця роль і принесла Хіді світову славу.



Ліна Хіді – Серсея Ланністер

Пітер Дінклейдж – біографія

Роль у серіалі – Тіріон Ланністер

Пітер народився 11 червня 1969 року. Коли хлопчикові було менше 1-го року, йому діагностували ахондроплазію. Внаслідок чого його ріст зупинився на 135 сантиметрів. В юності Пітер активно займався у театральному гуртку. Згодом знімався у маловідомих стрічках. Проте вперше він став відомим через роль у "Хроніках Нарнії". Справжня слава прийшла до Дінклейджа у 2011-му році – він отримав роль Тіріона Ланністера у "Грі престолів".



Тіріон Ланністер – Пітер Дінклейдж

Ніколай Костер-Валдау – біографія

Роль у серіалі – Джеймі Ланністер

Данські продюсери побачили гру Ніколая в одній із вистав і запросили його на кастинг картини "Нічний сторож". Акторові ніхто нічого не обіцяв, але він вирішив сходити на проби і отримав головну роль. Актор також знімався у популярній свого часу стрічці "Боги Єгипту". У "Грі престолів" Костер-Валдау отримав неоднозначну роль – лицаря Джеймі із непростою біографією.



Неоднозначний Джеймі Ланністер – Ніколай Костер-Валдау

Гвендолін Крісті – біографія

Роль у серіалі – Брієна Тарт

Гвендолін Крісті – англійська актриса і модель. Найвідоміша її роль – хоробра і віддана жінка-лицар Брієнна Тарт з телесаги "Гра престолів". Гвендолін народилася 28 жовтня 1978-го року у місті Вортінг, що в Англії.



Хоробра Брієна – Гвендолін Крісті

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Джейсон Момоа – біографія

Роль у серіалі – Кхал Дроґо

Джейсон Момоа – американський актор. Популярність Джейсону принесли ролі Конана в рімейку знаменитого фентезі-бойовика "Конан-Варвар" і Кхала Дрого в серіалі "Гра престолів" за мотивами циклу книг "Пісня льоду й полум'я" Джорджа Мартіна. Також Момоа зіграв роль Аквамена в комікс-блокбастері "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості" та в сольному "Аквамені".



Брутальний Кхал Дроґо – Джейсон Момоа

Альфі Аллен – біографія

Роль у серіалі – Теон Грейджой

Спочатку Альфі йшов на кастинг "Гри престолів" з іншими намірами. У його планах було стати байстрюком короля Півночі – Джоном Сноу. Але його бажанням не дано було збутися. Зрештою ця роль дісталася Кіту Харінгтону. Аллену запропонували роль Теона Грейджоя – сина бунтівного правителя Залізних островів і вихованця Неда Старка, який взяв хлопчика на піклування в якості гаранта лояльності до сім'ї Грейджоїв.



Теон Грейджой – Альфі Аллен

Іен Глен – біографія

Роль у серіалі – Джорах Мормонт

Серед відомих кінострічок за участю Іена Глена – "Обитель зла 2", "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць", "Царство небесне". Ще актора знають за серіалами "Доктор Хто", "Привиди", "Абатство Даунтон". Але найбільшу популярність Гленові приніс культовий серіал "Гра престолів".

На роль Джораха Мормонта Іена затвердили ще в 2009-му році, задовго до виходу першого сезону. Актор навмисне відростив бороду і практикувався у верховій їзді. Герой Іена – лицар, якого вигнали з рідного Весетероса в дикі землі.



Джорах Мормонт – Іен Глен

Ейдан Гіллен – біографія

Роль у серіалі – Петір Бейліш (Мізинець)

Майбутній актор народився 24 квітня 1968-го в ірландському місті Дубліні. Ейдена Гіллена затвердили на роль Петіра Бейліша. Мізинець – один з ключових героїв цієї розповіді про кількох правлячих кланів, які борються за Залізний трон Семи Королівств. Персонаж Гіллена – хитрий та підступний інтриган, на совісті якого не одне загублене життя.



Петір Бейліш – Ейдан Гіллен (Мерфі)

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Керіс ван Гуттен

Роль у серіалі – Мелісандра

У 2013 році на світові екрани вийшов фільм "П'ята влада". Одна з ролей дісталася Керіс. Партнерами по майданчику актриси стали Бенедикт Камбербетч і Даніель Брюль. Черговий успіх Керіс отримала, коли виконала роль Мелісандри в телесеріалі "Гра престолів".



Мелісандра – Керіс ван Гуттен

Наталі Емануель – біографія

Роль у серіалі – Місандея

Актриса Наталі Еммануель стала відома всьому світу, зігравши роль Міссандеї в серіалі "Гра престолів". Красуня-перекладачка з яскравою екзотичною зовнішністю відразу полюбилася шанувальникам фантастичної саги.



Місандея – Наталі Еммануель

Наталі Дормер – біографія

Роль в серіалі – Маргері Тіррел

Творча біографія актриси почалася вже в свідомому віці. Першу роль в кіно Наталі отримала в 23 роки. Це була роль Анни Болейн у стрічці "Тюдори". У "Грі престолів" дівчина зіграла роль Маргері Тіррел, другої дружини короля Джофрі.



Маргері Тіррел – Наталі Дормер

Джон Бредлі Вест – біографія

Роль у серіалі – Сем Тарлі

Джон Бредлі-Вест народився 15 вересня 1988-го року. Дитинство провів в Уітеншоу, Південний Манчестер. Закінчив середню школу Сент-Полс і коледж Лорето. У 2010-му році отримав ступінь бакалавра в Манчестерському театральному університеті. У "Грі престолів" він зіграв роль Семвела Тарлі.



Сем Тарлі – Джон Бредлі Вест

Іван Реон – біографія

Роль у серіалі – Рамзі Болтон (Сноу)

Іван Реон – молодий британський актор, музикант і співак. Став відомим завдяки ролі Саймона з серіалу "Покидьки". Особливу популярність здобув після екранізації епопеї "Гра престолів", де зіграв персонажа на ім'я Рамзі Болтон.



Рамзі Болтон – Іван Реон

Роуз Леслі – біографія

Роль у серіалі – Іґріт (здичавіла)

У Роуз Леслі Елеанор шотландське аристократичне коріння. Леслі у 2017-му році стала дружиною Кіта Харінтона. Окрім "Гри престолів" популярність Леслі також приніс серіал "Абатство Даунтон", в якому дівчина зіграла у 2010-му році. Актрисі вдалося зіграти свою протилежність – бідну дівчину-служницю.



Войовнича Іґріт – Леслі Роуз

Джек Глісон – біографія

Роль у серіалі – Джофрі Баратеон (Ланністер)

Ірландський актор, відомий за роллю Джоффрі Баратеона в серіалі "Гра престолів". Не захотів продовжувати акторську кар'єру і після завершення зйомок пішов з кінематографу.



Джек Глісон – Джофрі Баратеон

Дивіться тизер 8-го сезону "Гри Престолів":

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Фото для матеріалу – Getty Images