"Гра престолів" 8 сезон: дати виходу усіх серій
14 квітня цього року весь світ побачить перший епізод нового сезону серіалу "Гра престолів". Всього всі серії триватимуть 7 годин 12 хвилин.
Про це повідомляє видання Variety, яке опублікувало дати виходу та орієнтовну тривалість всіх 6 серій нового сезону.
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Дати виходу серій "Гри престолів" 8 сезону
8 сезон 1 серія
Прем'єра: неділя, 14 квітня
Орієнтовна тривалість: 54 хвилини
8 сезон 2 серія
Дата виходу: неділя, 21 квітня
Орієнтовна тривалість: 58 хвилин
8 сезон 3 серія
Дата виходу: неділя, 28 квітня
Орієнтовна тривалість: 1 година 22 хвилини
8 сезон 4 серія
Дата виходу: неділя, 5 травня
Орієнтовна тривалість: 1 година 18 хвилин
8 сезон 5 серія
Дата виходу: неділя, 12 травня
Орієнтовна тривалість: 1 година 20 хвилин
8 сезон 6 серія
Дата виходу: неділя, 19 травня
Орієнтовна тривалість: 1 година 20 хвилин
Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал створений на основі циклу романів "Пісня льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін почав писати перший роман у 1991 році, серіал вийшов на екрани лише через 20 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.