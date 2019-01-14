"Гра престолів": HBO опублікував новий тизер та дату виходу 8 сезону

Це сталося! Американський телеканал HBO нарешті оголосив дату виходу довгоочікуваного фінального сезону "Гри престолів". Прем’єра першого епізоду відбудеться 14 квітня 2019 року у США.

Про це кінокомпанія повідомила у своєму Instagram.

Читайте також: Сценарій через iPad та сльози акторів: зірка "Гри престолів" поділився деталями фіналу серіалу

Разом з цим творці фентезійного серіалу "Гра престолів" випустили новий відеотизер на майже 2 хвилини, у якій анонсували сцену з сім’єю Старків. Джон Сноу, Арія і Санса Старк нарешті воз’єднались після довгих років розлуки і зустрілися в крипті Вінтерфеллу – у їхньому родовому будинку. Там же можна почути голоси їхніх мертвих батьків – Неда та Кейтлін Старк, а також Ліан – молодшу сестру Еддарда. Окрім голосів у відеоролику чутно виття вітру і хрускіт льоду, що оповіщає про наближення армії Короля ночі.

Дивіться тизер 8 сезону "Гри престолів": відео онлайн

Варто додати, що фінальний восьмий сезон серіалу складатиметься з 6 епізодів і покаже заключні події саги.

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал створений на основі циклу романів "Пісня льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін почав писати перший роман у 1991 році, серіал вийшов на екрани лише через 20 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.