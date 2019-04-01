"Гра престолів" 8 сезон: в мережі з'явився проморолик фінального сезону

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"Гра престолів" 8 сезон
"Гра престолів" 8 сезон / IMDb

Перед прем'єрою восьмого сезону культового серіалу сьогодення "Гра престолів" творці добряче підкидають дров у вогонь. Створюють квести та періодично публікують нові кадри чи короткі відеоролики з нових серій. Так, в перший день квітня в мережі з'явився черговий проморолик 8 сезону.

До прем'єри восьмого сезону серіалу "Гра престолів" залишилося менше, ніж два тижні. Тому творці серіалу залишають все менше інтриг. Проморолик з фінального сезону з'явився на сторінці шанувальників серіалу в Twitter.

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У проморолику показано майже всіх улюблених героїв серіалу, а також глядачі мали змогу побачити ті моменти, які не ввійшли до офіційного трейлера 8 сезону. У короткому 30-секундному відео, якого немає на офіційних платформах, видно як дракони пролітають над Вінтерфелом, а також показана відеокадри з запеклої битви.

 

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Теги: Кіно LifeStyle Гра престолів
Джерело: LifeStyle 24
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