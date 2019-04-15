"Гра престолів": чи переглянули ви першу серію 8 сезону?

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"Гра престолів" 8 сезон 1 серія
"Гра престолів" 8 сезон 1 серія / HBO

Ось і відбулась довгоочікувана прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів". Американці мали змогу побачити перший епізод ще вчора, 14 квітня о 21:00, однак в Україні шанувальники змогли її оцінити лише 15 квітня о 4:00.

Всі глядачі, які з 1 сезону "Гри престолів" слідкують за перебігом подій серіалу, мали змогу оцінити 1 серію 8 сезону вже цієї ночі. Щоб подивитися офіційну прем'єру епізоду в Україні, потрібно було мати доступ до одного з двох відеосервісів – OLL. TV або MEGOGO, адже саме вони надають доступ глядачам до продукції HBO.

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Журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись, чи переглянути ви 1 серію 8 сезону "Гри престолів"? Якщо так, поділіться з нами своїми враженнями у коментарях, однак поважайте інших та не розповідайте головних таємниць епізоду.

 


Додамо, що друга серія "Гри престолів" вийде на телеканалі HBO вже цієї неділі, 21 квітня, але в Україні її можна буде побачити 22 квітня традиційно вночі о 4:00. Творці серіалу вже оприлюднили трейлер до другого епізоду під назвою Death has many faces ("Смерть має багато облич"), який можна переглянути нижче.

Дивіться трейлер другого епізоду серіалу "Гра престолів" 8 сезон:

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.

Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Згідно з анонсом, серіал буде містити всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.

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Теги: LifeStyle Кіно Гра престолів Опитування 24
Джерело: LifeStyle 24
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