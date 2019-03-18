"Гра Престолів": чим серіал відрізняється від книги

Одна з найвідоміших фентезійних саг світу "Гра Престолів" завоювала свою популярність не лише серед шанувальників серіалу, а й серед читачів книг, на основі яких було і створено відомий серіал. За місяць до прем'єри фінального сезону серіалу пропонуємо згадати головні відмінності між кінострічкою та книгами.

Фанати історії Джорджа Мартіна "Пісня льоду і полум'я", яка складається на сьогодні з 5 оригінальних книг і очікується вихід ще 2 частин, мали помітити, що серіал від книг значно відрізняється. Якщо дрібні деталі фанати можуть "пробачити" сценаристам та режисерам серіалу, то смерті головних героїв або їхнє виключення зі стрічки часто викликають безліч негативних емоцій.

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Чим серіал "Гра престолів" відрізняється від книги

Пропонуємо звернути увагу на 8 цікавих відмінностей між 7 сезонами серіалу та 5 виданими книгами. Але пам’ятайте, що для тих, хто вперше читатиме ці відмінності, можна буде зустріти багато спойлерів, а сама різниця між відображенням подій у книгах та серіалі наведена лише для довідкової інформації, а не для пошуку проблем.

1. Як і в будь-якій франшизі, юні головні герої в історії "Гри престолів", попри свій вік молодий вік, в серіалі виглядають значно старшими, ніж у книжках.

До прикладу, Джону Сноу, на момент початку "Гри престолів", було майже 15 років. Якщо в першому сезоні герой ще менш-більш виглядав як підліток, то в кінці 6 сезону йому виповнюється 17 років. Проте у серіалі він виглядає значно дорослішим.



Джон Сноу в серіалі "Гра Престолів" / HBO

Те ж саме з Арією Старк, якій на початку серіалу виповнюється 9 років, а в кінці 6 сезону – відповідно 11. Проте смілива дівчинка не виглядає на дитину, а здається абсолютно дорослою жінкою.

2. В серіал включили деяких нових персонажів, яких не існує в книжках; виключили із серіалу декількох книжних; і також поєднали двох книжних персонажів в один-єдиний у серіалі.

Щодо першого випадку, то можна віднести повію Рос з Вінтерфеллу, яка згодом переїхала в Королівську Гавань на службу до Пітера Бейліша. Хоч в книзі її як героя не існує, але в серіалі для неї виділили досить багато ефірного часу.

До другого блоку можна віднести такого героя як Юний Гриф (Ейгон Таргарієн), – племінник Дейнеріс Таргарієн. У книжці його врятував Варіс від люті Роберта Баратеона. В серіалі він взагалі відсутній.

А щодо третього випадку, то це унікальний випадок, коли Джаселіна Байуотера (на прізвисько Залізна Рука) – командира міської варти Королівської Гавані та персонажа Брона – найманець-друг Тіріона Ланністера, поєднали в одному серіальному героєві – тому ж Бронові.

3. Читаючи книги Джорджа Мартіна, його прихильники чітко відчувають часові рамки та краще розуміють хронологію подій.

На противагу у серіалі, часто присутні неймовірні "провали в часі". Можна згадати лише "телепорти" Варіса "з континенту на континент і назад" у 6 сезоні.

4. Щодо геолокацій, то відображення міст та деяких архітектурних надбань взагалі не відповідають оригіналам у книжках.

До прикладу, місто Вінтерфел. Згідно з книгою, воно було збудоване легендарним Брандоном Будівельником (який раніше побудував ще й Стіну) та велетнями. В одному з останніх сезонів ворота міста голими руками зміг проломити один поранений велетень, хоча в книзі неодноразово згадується, що столиця Півночі може не один рік тримати жорстоку облогу.

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Велетень Вун-Вун, який здолав стіну Вінтерфеллу в серіалі "Гра Престолів" / HBO

5. Не можна не звернути увагу на битви в серіалі та битви у книгах.

Якщо в книзі події у битвах описують детально, то в серіалі потрібні і ключові моменти часто пропускаються. Це можна помітити у серіалі під час таких подій, як у битві на Зеленому Зубці, Табірна битва, Битва під Окскроссом, Битва на Чорноводній (хоч в стрічці ця битва показана в деталях, але зовсім по-іншому, ніж це було в книзі) тощо.

6. Якщо шанувальники серіалу чули про Білих Ходоків лише в кінострічці, то все ж варто відмітити таку особливість, що про Інших (друга назва Білих ходоків) в книгах автор згадує дещо менше, проте значно краще і з більшою містичністю.

Протягом цілого серіалу їхня присутність відчувається постійно, а в книгах їх "показують" значно менше. Проте це не відштовхує, а навпаки – захоплює читачів. Білі Ходоки неначе мороз, який всі відчувають, але ніхто не бачить.

7. Одним з моментів, який чи ненайбільше запам'ятався в серіалі, можна назвати Червоне Весілля в 3 сезоні у 9 серії. Але це тільки для тих, хто не читав оригінальний твір.



Робб Старк і його дружина Таліса Мейгір в серіалі "Гра Престолів" / HBO



Справа в тому, що всі подробиці про Фреїв (сім'я, яка організувала вбивство короля Півночі), а головне, чому їм не варто довіряти, в шоу були опущені. Тоді як в книгах їм приділялось досить багато часу і читач не встигав забути про їх справжні наміри.

На відміну від глядачів, читачі книг не особливо були здивовані подіями весілля – відчувалося, що щось назріває. У серіалі дані події здавалися повним шоком.

8. Також щодо Червоного Весілля, у книгах та в серіалі, героїня Кейтелін Старк загинула від рук Фреїв, які перерізали їй горло.

Проте у книзі тіло Кейтілін, пропливши вниз річкою, знаходить загін Братства без Знамен; лідер Братства, Берік Дондаріон (якого самого повертав не один раз з того світу жрець Рглора Торос) вдихає життя у холодне тіло леді Старк, а сам помирає.





Кейтелін Старк у серіалі "Гра Престолів" під час Червоного весілля / HBO

Таким чином, дружина Неда Старка та володарка Вінтерфелу стає Безсердечною – новим головою Братства без Знамен. Вона керує ватагою розбійників і натравлює їх на Фреїв та Ланністерів.

Це лише декілька відсотків з того, що можна розповісти про книжкових та кінематографічних героїв "Гри Престолів". Все ж краще прочитати всі книги Джорджа Мартіна та зробити власні, не менш цікаві спостереження.

Прем'єра 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбудеться на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. У ньому буде всього 6 серій тривалістю близько 7 годин 12 хвилин.