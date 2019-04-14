"Гра престолів": о котрій годині очікувати прем'єру фінального сезону в Україні

Шанувальники зі всього світу затамували подих в очікуванні фінального восьмого сезону знаменитого серіалу "Гра престолів". Прем'єру заплановано 14 квітня о 21:00, однак це в Сполучених Штатах Америки. Українці зможуть побачити першу серію 15 квітня о 4:00.

Також орієнтовна тривалість першого епізоду 8 сезону буде близько 54 хвилин. Прем'єра серіалу відбудеться на телеканалі HBO. Про це повідомляє британське видання Telegraph.

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У новому сезоні буде лише 6 серій, які розкажуть про кінцеві події боротьби за Залізний трон та війну з білими ходаками на чолі з Королем Ночі. Головні герої кінокартини вже розповідали про надзвичайну конфіденційність сценаріїв серіалу, а також про шокуючі сюжетні повороти, що очікують на глядачів "Гри престолів".

Дивіться перший трейлер 8 сезону "Гри престолів":

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал створений на основі циклу романів "Пісня льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін почав писати перший роман у 1991 році, серіал вийшов на екрани лише через 20 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.