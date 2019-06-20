"Гра престолів" отримає продовження у вигляді приквела: у Північній Ірландії стартували зйомки

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"Гра престолів"
"Гра престолів" / IMDb

Улюблений серіал мільйонів, який кілька років поспіль називався найрейтинговішим, офіційно не завершено. Після фінального восьмого сезону "Гри престолів" стрічка отримає продовження, яке називатиметься "Довга ніч" і розповідатиме про події, які відбулися задовго до початку.

Сенсаційну новину для фанатів "Гри престолів" повідомили на сайті CNN. Проект у вигляді приквела, який буде так званим продовженням серіалу, отримав робочу назву "Довга ніч". А в Північній Ірландії вже стартували зйомки частини, яка розкаже про події, що відбулися до того, як всі познайомилися з улюбленими героями.

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Творці картини вирішили знімати новий шедевр у Північній Ірландії тому, що більше частина роботи над "Грою престолів" в основному проходила саме там. Також у джерелі зазначається, що минулого тижня творці картини облаштували Белфаст до зйомок і в столиці з'явилися обладнані місця для сцен стрільби.

Що цікаво, представники HBO вирішили зняти лише один епізод, від рейтингу якого буде залежати, чи створять вони цілий сезон. Хоча самі творці інформацію не підтверджують, на сайті видання зазначається, що в пілотній серії події розвиватимуться за тисячі років до основного сюжету "Гри престолів" і саме вони розкриють таємницю появи у їхньому світі Білих ходоків.

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Теги: LifeStyle Кіно Гра престолів
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