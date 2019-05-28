Гра престолів "пасе задніх": "Чорнобиль" став найрейтинговішим серіалом в історії

Вихід нового американсько-британського серіалу "Чорнобиль" викликав справжній фурор у кінематографі. Та й не дивно, адже історія про трагедію XX століття, що трапилась в Україні, неабияк зачепила почуття глядачів, через що стала однією з найрейтинговіших в історії кіно.

Такими результатами поділились в іменитому виданні Forbes, який навів дані International Movie Data Base (IMDb). Відтак, 5-серійний серіал "Чорнобиль" виробництва каналу HBO отримав найвищу оцінку глядачів за всю історію існування сервісу.

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"Чорнобиль" зайняв першу сходинку в рейтингу 250 найкращих серіалів в історії. У трійку лідерів також входять "Планета Земля II" і "Брати по зброї". "Гра престолів" в той же час зайняв 6 позицію.

Топ-10 серіалів в історії кіно:

"Чорнобиль" (9,6 – 52 тисячі голосів)

"Планета Земля II" (9,5 – 71 тисяча голосів)

"Брати по зброї" (9,4 – 317 тисяч голосів)

"Планета Земля" (9,4 – 147 тисяч голосів)

"Пуститися берега" (9,4 – 1,2 мільйона голосів)

"Гра престолів" (9,4 – 1,5 мільйона голосів)

"Наша Планета" (9,3 – 10 тисяч голосів)

"Прослушка" (9,3 – 244 тисяч голосів)

"Космос: Простір і час" (9,2 – 95 тисяч голосів)

"Блакитна планета" (9,2 – 19 тисяч голосів)

Що відомо про серіал "Чорнобиль"?

Сценаристом та продюсером серіалу став Крейг Мазін ("Дуже страшне кіно", "Похмілля", "Ангели Чарлі"), який пообіцяв, що "робота буде максимально реалістичною", а виконавчим продюсером – Керолін Штраус ("Секс і місто", "Гра престолів"). Режисером стрічки виступив творець відомих стрічок "Пуститися берега", "Вікінги", "Ходячі мерці" Йохан Ренк. Зйомки серіалу проводились у столиці Литви, Вільнюсі. Серіал складатиметься з п'яти епізодів, які розкажуть про наслідки аварії на АЕС на території України та на сусідських територіях. Прем'єра серіалу в Україні та світі відбулась 6 травня 2019 року і наразі випущено 4 серії.

Чорнобиль 2019: дивитись трейлер фільм онлайн:

Сюжет серіалу. Серіал розповідає про події 1986 року в місті Прип'ять Київської області: від евакуації людей та створення 30-кілометрової зони навколо міста до наслідків радіаційного забруднення як у природі, так і серед людей. В центрі сюжету опиняються розповіді реальних учасників катастрофи, які залишилися живими після вибуху. Зокрема, у "Чорнобилі" радянський ядерник Валерій Легасов (Джерад Харріс), віце-прем'єр СРСР Борис Щербина (Стеллан Скарсгард) і радянський фізик-ядерник Уляна Хомюк (Емілі Вотсон) намагаються з'ясувати причини Чорнобильської катастрофи.

У серіалі "Чорнобиль" на основі реальних подій зіграли такі актори, як Стеллан Скарсгард ("Тор", "Дівчина з татуюванням дракона"), Емілі Вотсон ("Розсікаючи хвилі", "Книжковий злодій"), Джаред Харріс ("Терор", "Корона", "Шерлок Холмс: Гра тіней"), Марк Льюїс Джонс, Гілтон Макрей, Біллі Постлтвейт та інші.