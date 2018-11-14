Гра престолів: відома дата прем'єри 8 сезону

8 сезон культового серіалу "Гра престолів" – найочікуваніша прем'єра 2019 року. Канал HBO офіційно повідомив, що заключний сезон стартує у квітні.

На YouTube-акаунті серіалу опубліковано короткий ролик з яскравими моментами попередніх сезонів. Однак точна дата прем'єри стане відомою пізніше.

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"Кожна війна. Кожна зрада. Кожен шанс. Кожна битва. Кожна жертва. Кожна смерть. Все Заради Трону", – йдеться в інтригуючому підписі до відео.

Відомо, що у фінальному 8 сезоні "Гри престолів" буде 6 серій, а тривалість кожної – до півтори години.

Фінальний тизер серіалу "Гра престолів": дивіться відео

Нагадаємо, що голлівудська акторка Емілія Кларк, яка зіграла роль Дейєнеріс Таргарієн у популярному серіалі "Гра престолів", зворушливо оголосила про закінчення зйомок в сазі. Мейсі Вільямс також попрощалась зі зйомками "Гри престолів" моторошним знімком, на якому зображені заплямовані кров’ю кросівки.

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал створений на основі циклу романів "Пісня льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін почав писати перший роман у 1991 році, серіал вийшов на екрани лише через 20 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.