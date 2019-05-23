"Гра престолів" завершилась: у мережі опублікували кадри з бекстейджу зйомок

Автори популярного серіалу "Гра престолів" (Game of Thrones) презентували фінальний епізод 19 травня. Однак до саги і досі прикована увага мільйонів кіноманів. Для прихильників "Гри престолів" продюсери вирішили зробити сюрприз, опублікувавши кадри із залаштунків зйомок.

Кадри з'явились у тижневику Entertainment Weekly, який присвятив "Грі престолів" цілий випуск. Журналісти побували на зйомках саги та показали їх залаштунки.

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Окрім цього, автори фотопроекту поспілкувались із голлівудськими акторами, які виконали головні ролі у серіалі. Зірки вже встигли розпрощатись зі знімальною групою "Гри престолів", однак не стримують свого розпачу від завершення саги, адже присвятили їй 8 років.

Це шоу – моє життя. Двері, які відкриті переді мною зараз, відкрив саме цей серіал. Будь-який важливий життєвий вибір, який я робила, був пов'язаний з цим шоу,

– зізналась Емілія Кларк.



Зірки серіалу "Гра престолів" / Entertainment Weekly

Водночас фінал серіалу актори вважають логічним, бо нічого не може тривати вічно.

"Я буду дуже нудьгувати без серіалу, але пора йти далі. Багато шоу занадто довго залишаються на телебаченні, а необхідно звільняти місце для нових проектів. У прийнятті рішення не можна опиратися лише на той факт, що серіал приносить багато грошей. Девід Беніофф і Ден Вайс (сценаристи "Гри престолів", – LifeStyle 24) занадто розумні, щоб обирати девіз: "Всі багатіють, тому давайте продовжувати". Це найгірше з того, що можна зробити з творчістю. Знаю, важко прийняти рішення зупинитися. Це найбільша роль, яка у мене коли-небудь була", – поділився актор Пітер Дінклейдж, який зіграв роль Тіріона Ланністера.



"Гра престолів" / Entertainment Weekly

А от Кіт Харінгтон зізнався журналістам, що готовий до нових проектів, які захоплять його так само як і "Гра престолів". Такої ж думки і Мейсі Вільямс та Софі Тернер, які зіграли ролі сестер Старк.

"Мета акторської професії – отримати визнання і славу, але я не прагну цього найбільше. У мене залишається свобода робити те, що я хочу. Я продовжую красти пиво з холодильника Девіда і Дена. Залишив їм записку "Я заборгував вам два пива і одну кар'єру", – з гумором зазначив Кіт Гаррінгтон.



Актори "Гри престолів" у бекстейджі зйомки / Entertainment Weekly

Що таке "Гра престолів"?

Це фентезійний серіал, знятий телеканалом HBO, в основу якого покладено серію книг "Пісня льоду і полум'я". Попри те, що автор циклу, Джордж Мартін, написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Проте це не завадило кількасезонній сазі обігнати сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (фінальний) сезони серіалу базувалися на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.



Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Він вмістив у собі всього 6 серій тривалістю близько 7 годин. Попри чималу популярність саги після фінальних епізодів прихильники звернулись із вимогою перезняти кінцівку.