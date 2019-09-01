"Гра в хованки": фільм про воістину кошмарне весілля

У хорорі "Гра в хованки" визначення жахливого шлюбу виходить на новий рівень, а фраза типу "Свекруха хоче мене вбити" має буквальне значення.

Грейс жила з прийомними батьками і потреба у великій дружній родині у дівчини стоїть доволі гостро. Головна героїня виходить заміж за чоловіка, який не просто любить її до нестями, а ще й володіє чималими статками. Джекпот! Його велика родина доволі дивна, але хто ж цих багатіїв зрозуміє? Тому дівчина не надає великого значення голубокровним Ле Домасам і отримує задоволення від декількох годин подружнього життя, аж поки шлюбна ніч не перетворюється на криваве ігрище. "Поки смерть не розлучить їх".

Читайте також: ​Третій сезон "13 причин чому": Хто вбив Брайса Вокера?



"Гра в хованки" / Прес-служба

Річ у тім, що династія Ле Домас, в яку вступила дівчина, заробила статки на іграх і дуже шанує традиції. Правила, яким слідують Ле Домаси, передбачають ритуал вступу в родину: всі збираються, розповідають дивакувату легенду і пропонують новоприбулій наосліп обрати гру з колоди варіантів. Грейс, звісно, витягує найгіршу із ігор – хованки.

Виявляється, Ле Домаси поклоняються сатані, і хованки – це для них пряма команда вбити невістку. Перша шлюбна ніч Грейс перетворюється у забіг на виживання. Чекати порятунку від коханого дорівнює вірну смерть, тому дівчина виживає власними силами і будь-якою ціною. Грейс часто допомагає виключно везіння, але за її беззахисною, на перший погляд, ніжністю, ховається потенціал винищувачки, якщо не вампірів, то Ле Домасів – точно.



Кадр з фільму "Гра в хованки" / Прес-служба

Фільм "Гра в хованки" настільки жорстокий, що може бути смішним. Це чорний комедійний хорор, в якому кров ллється настільки рясно і часто, що білосніжне плаття нареченої змінює колір на люто-багряний. Таке собі весіллячко. Рейтинг фільму на IMDb – 7,3. Дивитись з 16 років.

"Гра в хованки": дивитись відео трейлер

Також у кіно: "Хороші хлопці": дорослий фільм про дітей ​