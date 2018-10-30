Трансляція грандіозного шоу Victoria's Secret: що відомо про модну подію
Бренд білизни Victoria's Secret підготував традиційне фешн-шоу, яке зазвичай відбувається в кінці осені або початку зими. Основна частина події – це вихід "ангелів" Victoria's Secret, які демонструють коштовні бра, які можуть коштувати мільйони доларів. У неділю, 2 грудня, трансляція шоу вийде на екрани.
Показ білизни Victoria's Secret Fashion Show 2018 відбувся 8 листопада у Нью-Йорку. Моделі демонстрували свої розкішні образи у новій колекції білизни і хизувались традиційними крилами "ангелів". Офіційна трансляція шоу з'явиться 2 грудня на телеканалі ABC.
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Коли і де відбулося шоу
Victoria's Secret Fashion Show Holiday відбувся 8 листопада. Цього року шоу пройшло у Нью-Йорку. Нагадаємо, минулого разу подія відбулася у Шанхаї.
Хто виступив
Традиційно шоу супроводжують виступи відомих виконавців. Так, у 2018 році на подіумі заспівали: Bebe Rexha, The Chainsmokers, Halsey, Kelsea Ballerini, Rita Ora, Shawn Mendes і The Struts.
Хто вийшов на подіум
У показі взяли участь найвідоміші моделі бренду, яких називають "ангелами": Адріана Ліма, Бехаті Прінслу, Кендіс Сванепул, Ельза Госк, Жасмин Тукс, Жозефін Скрівер, Лаїс Рібейро, Марта Хант, Сара Сампайо, Стелла Максвелл, Тейлор Хілл, Кендалл Дженнер, а також сестри Хадід.
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Колаборація з дизайнером
Під час шоу презентовано нову колаборацію Victoria's Secret з британським дизайнером Марі Катранзу.