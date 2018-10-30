Трансляція грандіозного шоу Victoria's Secret: що відомо про модну подію

Бренд білизни Victoria's Secret підготував традиційне фешн-шоу, яке зазвичай відбувається в кінці осені або початку зими. Основна частина події – це вихід "ангелів" Victoria's Secret, які демонструють коштовні бра, які можуть коштувати мільйони доларів. У неділю, 2 грудня, трансляція шоу вийде на екрани.