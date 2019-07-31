Грандіозного шоу Victoria's Secret у 2019 році не буде: організатори скасували показ

Одне з найпопулярніших і наймасштабніших шоу, на яке щороку чекають мільйони шанувальників з усього світу, у 2019 році може не відбутися. 28-річна Шаніна Шейк, яка є моделлю бренду Victoria's Secret, повідомила невтішну новину під час інтерв'ю іноземному виданню.

Яскраве, гаряче та ефектне шоу від Victoria's Secret, яке традиційно відбувається щороку восени або на початку зими, цього року не потішить прихильників новинками і блискучими виходами струнких моделей. Видання E! News з посиланням на The Daily Telegraph повідомляє, що одна з моделей білизняної марки зізналася в скасуванні цьогорічного шоу.

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28-річна Шаніна Шейк, яка неодноразово виходила на подіум з крилами та в сексуальній білизні від Victoria's Secret заявила, що організатори скасували масштабний показ.

На жаль, цього року шоу Victoria's Secret не відбудеться. Це дуже незвично, тому що зазвичай у цей час я вже починала підготовку до показу, але я впевнена, що в майбутньому ситуація зміниться. Я впевнена, що вони працюють над брендом і намагаються знайти нові можливості для шоу, тому що це найкраще шоу в світі,

– зазначила Шаніна Шейк.

Наразі інформацію про скасування шоу організатори заходу не підтвердили, однак раніше вони повідомили, що у 2019 році показ не транслюватиметься по телебаченню, як це було кілька років поспіль. Загострення ситуації навколо шоу трапилася після того, як Ед Разек гучно заявив, що вважає недоцільним запрошувати на покази Victoria's Secret транссексуальних моделей чи моделей з категорії plus-size.

Після цього чимало жінок страйкували на вулицях оголеними з плакатами в руках, а також звинувачували засновників і керівників бренду у дискримінації та консерватизмі. Пізніше керівництво вирішило трішки відійти від стандартів і ризикнути поповнити ряди "ангелів" моделлю з помітно пишнішими формами, ніж інші. У березні 2019 року вони оголосили, що угорська модель Барбара Палвін офіційно стала представником бренду Victoria's Secret.