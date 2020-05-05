Співачка Граймс стала мамою: що відомо про дівчину мільярдера Ілона Маска

32-річна канадська співачка Граймс 4 травня вперше стала мамою. Вона народила засновнику компаній SpaceX і Tesla Ілон Маску сина. Що відомо про обраницю мільярдера – читайте далі.

На перший погляд, нова кохана Ілона Маска не вписується в один ряд з його колишніми жінками, адже вона неабияк відрізняється своєю ексцентричною зовнішністю від попередніх обраниць. Втім, саме така самобутність Граймс, яка вирізняла її серед усіх, припала до душі бізнесмену, повідомляє 24 канал.

Читайте також Ілон Маск і співачка Граймс стали батьками: відома стать малюка

Біографія Клер Буше

Справжнє ім’я співачки Граймс – Клер Буше. Народилася вона у Ванкувері, має французьке та навіть українське походження. Бабуся виконавиці – українка. Попри те, що Граймс не знає української, однак може спілкуватися російською, адже саме цією мовою вона говорила з бабусею. У Ванкувері Клер закінчила російськомовну школу, а також 11 років займалася балетом.

Ще в юності дівчина захоплювалася андеграундною музикою і записала власну експериментальну музику під час навчання в університеті Макгілла в Монреалі, де вивчала науку та мистецтво. Так розпочалася її співоча кар’єра.

У 2010 році Буше випустила студійний альбом Geidi Primes і Halfaxa. Через 2 роки її третій студійний альбом Visions з синглами Genesis і Oblivion отримав широке визнання критиків. Він був проголошений як "один із найбільш вражаючих альбомів року" за версією видання The New Yourk Times.

Того ж року співачка очолила список "Найцікавіших виконавців" за версією журналу New Musical Express. У 2013 Граймс отримала Webby Award в номінації "артист року".

У 2014 році Граймс написала трек Go для барбадоської співачки Ріанни, однак вона від нього відмовилася. Через рік, у 2015 році, Буше випустила кліп на пісню Realiti, отримавши схвальні відгуки від музичних критиків.

Grimes – Realiti: дивіться відео онлайн

Четвертий студійний альбом Art Angels був випущений 6 листопада 2015 року і досягнув найвищих рейтингів у США. П’ятий альбом виконавиці Miss Anthropocene вийшов у лютому 2020 року.

Творчість виконавиці перебуває під впливом японського аніме, манґи, коміксів і художників, таких як Чарльз Бернс і Деніел Клоус. Граймс вміє малювати, часто сама бере участь в оформленні своїх альбомів.

Співачка має одну особливість мови – вона шепелявить. Втім в одному з інтерв'ю вона сказала, що цей дефект їй подобається і вона не планує його виправляти.

Дівчина страждала від сезонної депресії, тому в ході експериментальної операції з лікування захворювання їй видалили частину очного яблука.

У 2018 році співачка відповіла на один із твітів бізнесмена Ілона Маска. Після цього у них розпочалося листування, і вже того ж року, закохані з’явилися на церемонії Met Gala. Їх часто бачили на спільних прогулянках, Маск познайомив свою обраницю зі своїми дітьми.



Ілон Маск з сином та коханою Граймс



Ілон Маск та Граймс на одному з побачень

У 2019 році стало відомо про її вагітність. Для американського видання The Rolling Stone, який присвячений музиці, виконавиця навіть знялася у фотосесії під час вагітності.

А вже сьогодні, 5 травня, видання рясніють новою світлиною, зробленою в перші дні життя маленького сина закоханих.