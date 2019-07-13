Green Grey та Бабкін вразили запальними виступами на Atlas Weekend: відео

У Києві триває наймасштабніший український фестиваль Atlas Weekend. Відомі зірки українського та світового шоу-бізу дивують своїми виступами. Окрім цього, організатори забезпечили цікаві соціальні активності для відвідувачів.

Green Grey

На головній сцені запалювали легендарні Green Grey – один з найвідоміших гуртів часів незалежної України. Окрім своїх хітів, зіграли кавер на The Prodigy в пам'ять Кіта Флінта.

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Дивіться відео запального виступу Green Grey:

"Королі" рейву два роки тому були хедлайнерами Atlas Weekend. Це був останній виступ гурту в Україні до трагічних подій з Кітом. Green Grey тричі грали на одній сцені з The Prodigy.

"Ми почали виконувати цю пісню ще до того, як це сталося з Флінтом. Царство тобі, братуха, небесне. Дуже кльова пісня", – пригадав учасник Green Grey Дмитро Муравицький.

Музиканти зазначили, що нарешті в Україні з'явився справді гідний фестиваль.

"Ляпіс-98"

Сергій Міхалок з проектом "Ляпіс-98" в унісон з публікою виконав вже безсмертні хіти. Таке відчуття, що співати "Яблони цветут" приїхав майже весь Київ.

Дивіться відео виступу "Ляпіс-98":

На сцені артист себе не обмежував та розважав публіку різними кумедними позами.



"Ляпис-98" на сцені Atlas Weekend / Фото Олександр Гусєв



Запальний Сергій Міхалок / Фото Олександр Гусєв

Сергій Бабкін

Паралельно на іншому майданчику Сергій Бабкін виконав свої відомі пісні, які вже давно стали хітами, зокрема, "Дякую тобі Бог". Він покорив публіку не лише своєю щирістю, але й цікавим зовнішнім виглядом.

Дивіться виступ Сергія Бабкіна:

Що окрім музики відбувається на Atlas Weekend

У перервах між сетами фестивалю відвідувачі можуть зайнятися і корисними справами. У зоні під назвою "Планета громадських організацій" вчаться відрізняти правду від фейків, бути толерантними та сортувати сміття. А ще перебігаючи між сценами можна пройти тест на СНІД.



Відвідувачів вчать сортувати сміття

Фестиваль за п'ять років дійсно вийшов на європейський рівень. Для тих, хто не може почути музику – на сцені разом із артистами запалюють перекладачі жестової мови. Це вперше в Україні на масовому заході люди з вадами слуху можуть побачити та відчути.