Green Grey та Бабкін вразили запальними виступами на Atlas Weekend: відео

66 Читать новость на русском

У Києві триває наймасштабніший український фестиваль Atlas Weekend. Відомі зірки українського та світового шоу-бізу дивують своїми виступами. Окрім цього, організатори забезпечили цікаві соціальні активності для відвідувачів.

Green Grey

На головній сцені запалювали легендарні Green Grey – один з найвідоміших гуртів часів незалежної України. Окрім своїх хітів, зіграли кавер на The Prodigy в пам'ять Кіта Флінта.

Шукаєте програму на всі дні Atlas Weekend-2019? Про це і не тільки читайте у матеріалі Lifestyle 24

Дивіться відео запального виступу Green Grey:

"Королі" рейву два роки тому були хедлайнерами Atlas Weekend. Це був останній виступ гурту в Україні до трагічних подій з Кітом. Green Grey тричі грали на одній сцені з The Prodigy.

"Ми почали виконувати цю пісню ще до того, як це сталося з Флінтом. Царство тобі, братуха, небесне. Дуже кльова пісня", – пригадав учасник Green Grey Дмитро Муравицький.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#AtlasWeekend 2019 @atlasweekend #GreenGrey

Допис, поширений Green Grey (Official) (@greengreyofficial)

Музиканти зазначили, що нарешті в Україні з'явився справді гідний фестиваль.

"Ляпіс-98"

Сергій Міхалок з проектом "Ляпіс-98" в унісон з публікою виконав вже безсмертні хіти. Таке відчуття, що співати "Яблони цветут" приїхав майже весь Київ.

Дивіться відео виступу "Ляпіс-98":

На сцені артист себе не обмежував та розважав публіку різними кумедними позами. 

ляпис
"Ляпис-98" на сцені Atlas Weekend / Фото Олександр Гусєв

ляпис 98
Запальний Сергій Міхалок / Фото Олександр Гусєв

Сергій Бабкін

Паралельно на іншому майданчику Сергій Бабкін виконав свої відомі пісні, які вже давно стали хітами, зокрема, "Дякую тобі Бог". Він покорив публіку не лише своєю щирістю, але й цікавим зовнішнім виглядом.

Дивіться виступ Сергія Бабкіна:

Що окрім музики відбувається на Atlas Weekend

У перервах між сетами фестивалю відвідувачі можуть зайнятися і корисними справами. У зоні під назвою "Планета громадських організацій" вчаться відрізняти правду від фейків, бути толерантними та сортувати сміття. А ще перебігаючи між сценами можна пройти тест на СНІД.

атлас вікенд
Відвідувачів вчать сортувати сміття

Фестиваль за п'ять років дійсно вийшов на європейський рівень. Для тих, хто не може почути музику – на сцені разом із артистами запалюють перекладачі жестової мови. Це вперше в Україні на масовому заході люди з вадами слуху можуть побачити та відчути.

blog_ava
Літня Універсіада 2019: медальний залік
сьогодні
3777
Автор: Єлизавета Герасимюк
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Концерти Новини Києва Фестивалі Музика Atlas Weekend
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Наркотики, коханки і хронічний біль: історія художниці-бунтарки з ампутованою ногою
сьогодні 14:04 Наркотики, коханки і хронічний біль: історія художниці-бунтарки з ампутованою ногою
Наталія Печерська 2332
"Міцному горішку" – 31: приголомшливі факти про культовий фільм, яких ви могли не знати
сьогодні 12:39 "Міцному горішку" – 31: приголомшливі факти про культовий фільм, яких ви могли не знати
Юлія Михайлова 722
Павло Табаков: "Я на своїх дітях перевіряю нові пісні, які написав"
12 липня 19:03 Павло Табаков: "Я на своїх дітях перевіряю нові пісні, які написав"
386
"Анабель 3": проклята лялька повертається додому
12 липня 18:19 "Анабель 3": проклята лялька повертається додому
Юлія Ліпенцева 351
Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
12 липня 16:40 Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
1711
Новини
Більше новин
Залиште відгук