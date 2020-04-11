Грегор Кліган з "Гри престолів" вперше стане батьком: відома стать малюка
Ісландський стронгмен, який зіграв у "Грі престолів" персонажа Гора, стане батьком первістка. Дружина Гафтора Бйорнссона вагітна та чекає на появу сина. Перша дитина пари з'явиться на світ у жовтні цьогоріч.
На особистій сторінці в інстаграмі найсильніший чоловік планети опублікував зворушливий допис, яким розповів про майбутнє пововнення у родині. Разом з дружиною Келсі Хенсон Гафтор Бйорнссон чекає на народження сина. Ця дитина стане першою для подружньої пари.
До теми Актор "Гаррі Поттера" Руперт Грінт стане батьком первістка
Під час романтичної фотосесії з коханою актор "Гри престолів" дізнався стать майбутнього нащадка. З величезно кульки, яку він проколов перед спалахами камер, посипалося конфеті блакитного кольору. Емоції кремезного 29-річного Гафтора Бйорнссона не можуть залишити байдужими.
Раніше він поділився не менш щемливим кадром в мережі з трьома парами взуття: його, дружини та майбутнього малюка. Крім того, він навіть оприлюднив знімок з УЗД, на якому зображене немовля. Гора з фентезі телесеріалу "Гра престолів" зворушив фоловерів не менш ліричним зізнанням: "Невдовзі я стану багатшим. Я переповнений щастям".
Гафтор Бйорнссон та Келсі Хенсон одружилися у жовтні 2018 року в рідній для чоловіка Ісландії лише після року стосунків. На момент знайомства обраниця актора працювала офіціанткою в одному з барів Канади. Впізнавши вже знаменитого Графтора серед гостей закладу, дівчина попросила зірку про фото й з першої зустрічі полонила його серце.
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