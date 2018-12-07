Академія звукозапису оголосила шорт-лист номінантів музичної премії "Греммі", яка відбудеться 11 лютого 2019 року. 61 церемонія вручення престижних нагород пройде в Лос-Анджелесі, США.

Музична премія "Греммі" у 2019 році збере найвідоміших зірок музичної індустрії, які позмагаються за статуетки у різних категоріях. 7 грудня Академія звукозапису оприлюднила фінальний список, в який увійшли виконавці з головними хітами цього року.

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Номінанти премії "Греммі-2019":

Запис року

I Like It – Cardi B, Бед Банні і J Balvin

The Joke – Бренді Карліл

This Is America – Childish Gambino (Дональд Гловер)

God's Plan – Дрейк

Shallow – Леді Гага і Бредлі Купер

All the Stars – Кендрік Ламар і SZA

Rockstar – Post Malone і 21 Savage

The Middle – Зедд, Марен Морріс і Grey

Альбом року

Invasion of Privacy – Cardi B

By the Way, I Forgive You – Бренді Карліл

Scorpion – Дрейк

H.E.R. – H.E.R.

Beerbongs and Bentleys – Post Malone

Dirty Computer – Джянелл Мона

Golden Hour – Кейсі Мусгравс

Чорна Пантера – альбом з музикою для фільму

Пісня року

All the Stars – Кендрік Ламар, SZA

Boo'd Up – Ella Mai

God's Plan – Дрейк

In My Blood – Шон Мендес

The Joke – Юренді Карл

The Middle – Zedd, Марен Морріс і Grey

Shallow – Леді Гага і Бредлі Купер

This Is America ​​– Дональд Гловер (Childish Gambino)

Найкращий новий артист

Chloe x Halle

Люк Коумз

Greta Van Fleet

H.E.R.

Дуа Ліпа

Марго Прайс

Бібі Рекса

Джорджа Сміт

Краще соло-виконання в стилі "поп"

Colors – Бек Гансен

Havana (Live) – Каміла Кабелло

God Is a Woman – Аріана Гранде

Joanne (Where Do You Think You're Goin'?) – Леді Гага

Better Now – Post Malone

Кращий альбом у стилі "поп"

Camila – Каміла Кабелло

Meaning of Life – Келлі Кларксон

Sweetener – Аріана Гранде

Shawn Mendes – Шон Мендес

Beautiful Trauma – Pink

Reputation – Тейлор Свіфт

Найкращий танцювальний запис

Northern Soul – Above and Beyond

Ultimatum – Disclosure

Losing It – Fisher

Electricity – Silk City, Дуа Ліпа, Diplo і Марк Ронсон

Ghost Voices – Портер Робінсон

Найкраща пісня в стилі "рок"

Black Smoke Rising – Greta Van Fleet

Jumpsuit – Twenty One Pilots

MANTRA – Bring Me The Horizon

Masseduction – St. Vincent

Rats – Ghost

Найкращий альбом в жанрі сучасної міської музики

Everything Is Love – The Carters (Бейонсе і Jay-Z)

The Kids Are Alright – Chloe x Halle

Chris Dave and the Drumhedz – Chris Dave і the Drumhedz

War and Leisure – Miguel

Ventriloquism – Meshell Ndegeocello

Також оголошено номінантів в категоріях "Найкращий реп-альбом", "Найкращий кантрі-альбом", "Найкращий джазовий альбом", "Найкращий альбом у стилі "госпел"", "Найкращий альбом латинської поп-музики", "Найкращий альбом у стилі "американа"", "Найкращий комедійний альбом", "Найкраща пісня, написана для кіно і телебачення" та "Продюсер року".

Дивитись відео "Греммі-2019" оголошення номінантів: