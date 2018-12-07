"Греммі-2019": оголошено номінантів музичної премії
Академія звукозапису оголосила шорт-лист номінантів музичної премії "Греммі", яка відбудеться 11 лютого 2019 року. 61 церемонія вручення престижних нагород пройде в Лос-Анджелесі, США.
Музична премія "Греммі" у 2019 році збере найвідоміших зірок музичної індустрії, які позмагаються за статуетки у різних категоріях. 7 грудня Академія звукозапису оприлюднила фінальний список, в який увійшли виконавці з головними хітами цього року.
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Номінанти премії "Греммі-2019":
Запис року
I Like It – Cardi B, Бед Банні і J Balvin
The Joke – Бренді Карліл
This Is America – Childish Gambino (Дональд Гловер)
God's Plan – Дрейк
Shallow – Леді Гага і Бредлі Купер
All the Stars – Кендрік Ламар і SZA
Rockstar – Post Malone і 21 Savage
The Middle – Зедд, Марен Морріс і Grey
Альбом року
Invasion of Privacy – Cardi B
By the Way, I Forgive You – Бренді Карліл
Scorpion – Дрейк
H.E.R. – H.E.R.
Beerbongs and Bentleys – Post Malone
Dirty Computer – Джянелл Мона
Golden Hour – Кейсі Мусгравс
Чорна Пантера – альбом з музикою для фільму
Пісня року
All the Stars – Кендрік Ламар, SZA
Boo'd Up – Ella Mai
God's Plan – Дрейк
In My Blood – Шон Мендес
The Joke – Юренді Карл
The Middle – Zedd, Марен Морріс і Grey
Shallow – Леді Гага і Бредлі Купер
This Is America – Дональд Гловер (Childish Gambino)
Найкращий новий артист
Chloe x Halle
Люк Коумз
Greta Van Fleet
H.E.R.
Дуа Ліпа
Марго Прайс
Бібі Рекса
Джорджа Сміт
Краще соло-виконання в стилі "поп"
Colors – Бек Гансен
Havana (Live) – Каміла Кабелло
God Is a Woman – Аріана Гранде
Joanne (Where Do You Think You're Goin'?) – Леді Гага
Better Now – Post Malone
Кращий альбом у стилі "поп"
Camila – Каміла Кабелло
Meaning of Life – Келлі Кларксон
Sweetener – Аріана Гранде
Shawn Mendes – Шон Мендес
Beautiful Trauma – Pink
Reputation – Тейлор Свіфт
Найкращий танцювальний запис
Northern Soul – Above and Beyond
Ultimatum – Disclosure
Losing It – Fisher
Electricity – Silk City, Дуа Ліпа, Diplo і Марк Ронсон
Ghost Voices – Портер Робінсон
Найкраща пісня в стилі "рок"
Black Smoke Rising – Greta Van Fleet
Jumpsuit – Twenty One Pilots
MANTRA – Bring Me The Horizon
Masseduction – St. Vincent
Rats – Ghost
Найкращий альбом в жанрі сучасної міської музики
Everything Is Love – The Carters (Бейонсе і Jay-Z)
The Kids Are Alright – Chloe x Halle
Chris Dave and the Drumhedz – Chris Dave і the Drumhedz
War and Leisure – Miguel
Ventriloquism – Meshell Ndegeocello
Також оголошено номінантів в категоріях "Найкращий реп-альбом", "Найкращий кантрі-альбом", "Найкращий джазовий альбом", "Найкращий альбом у стилі "госпел"", "Найкращий альбом латинської поп-музики", "Найкращий альбом у стилі "американа"", "Найкращий комедійний альбом", "Найкраща пісня, написана для кіно і телебачення" та "Продюсер року".
Дивитись відео "Греммі-2019" оголошення номінантів: