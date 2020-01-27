Греммі-2020: Демі Ловато вперше після передозування наркотиками виступила перед публікою

Співачка Демі Ловато, яка ледь не померла у липні 2018 року від передозування наркотиками, вийшла на сцену Греммі-2020. Артистка щемливо виконала композицію Anyone, розчуливши весь зал.

Як відомо, церемонія нагородження преміями Греммі-2020 відбулась у ніч на 27 січня. Сотні артистів красувались на червоній доріжці у розкішних вбраннях та виступили перед своїми колегами. Серед гостей заходу – Демі Ловато, яка вперше взяла участь у премії після передозування наркотиками та тривалої реабілітації.

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Історія популярної артистки сколихнула весь Голлівуд у 2018 році, а співаки висловлювали щиру підтримку дівчині, коли вона боролась у шпиталі за своє життя. Тому вихід на сцену Демі Ловато викликав бурхливі овації. Артистка підібрала для виступу на Греммі-2020 чуттєву пісню Anyone, яка розчулила багатьох очевидців у залі.

"Яка неймовірна ніч! Вперше я вийшла на сцену за майже 2 роки. Це було так емоційно для мене. Дякую всім за любов, підтримку та за те, що поділили цей момент зі мною. Люблю вас всіх", – прокоментувала виступ у мережі Демі Ловато.

Дивіться відео, як Демі Ловато виступила на Греммі-2020:

Не менш символічно сприйняли і вбрання артистки, в якому вона постала на сцені церемонії. Демі Ловато красувалась у білій пишній сукні, що нагадувала образ нареченої. Саме це плаття сприйняли як прагнення знову почати свою вокальну кар'єру.

Що відомо про передозування наркотиками Демі Ловато?

25 липня 2018 року всі західні ЗМІ повідомили громадськість, що Демі Ловато потрапила до лікарні. Причиною стало передозування наркотиками. Упродовж тижня медики боролись за життя артистки та таки зуміли її врятувати. За словами інсайдерів, непритомну співачку вчасно знайшов її охоронець, який викликав лікарів. Окрім цього, життя Демі Ловато врятували працівники швидкої, які вкололи їй антидот. Під час лікування артистка мала ускладнення, типові для передозування, та втратила голос. Родичі Демі Ловато змусили її рік лікуватись у спеціалізованому шпиталі, тому тільки тепер вона готова відбудовувати свою кар'єру.