Оголошено список номінантів Греммі 2020: хто з популярних артистів потрапив у список
Хоч до 62-ої щорічної премії Греммі залишилось кілька місяців, організатори вже готуються до найгучнішої події у світі музики. 20 листопада у мережі опублікували список номінантів.
27 січня всі популярні артисти зберуться у Лос-Анджелесі на урочистій церемонії нагородження преміями Греммі 2020. Відзнака є однією з найпрестижніших у світі музики, тому за бажані статуетки поборються відомі артисти. У середу, 20 листопада, організатори премії оголосили список номінантів у 84 категоріях. Журналісти LifeStyle 24 пропонуються ознайомитись із головними з них.
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Номінанти премії Греммі-2020: список
Запис року
Hey, Ma – Bon Iver
Bad Guy – Біллі Айліш
7 Rings – Аріана Гранде
Hard Place – H.E.R.
Talk – Khalid
Old Town Road – Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus
Truth Hurts – Ліззо
Sunflower – Post Malone & Swae Lee
Альбом року
I,I – Bon Iver
Norman F---ing Rockwell! – Лана Дель Рей
When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Біллі Айліш
Thank U, Next – Аріана Гранде
I Used to Know Her – H.E.R.
7 – Lil Nas X
Cuz I Love You (Deluxe) – Ліззо
Father of the Bride – Vampire Weekend
Пісня року
Always Remember Us This Way – Леді Гага
Bad Guy – Біллі Айліш
Bring My Flowers Now – Tanya Tucker
Hard Place – H.E.R.
Lover – Тейлор Свіфт
Norman F---ing Rockwell – Лана Дель Рей
Someone You Loved – Lewis Capaldi
Truth Hurts – Ліззо
Найкращий новий артист
Black Pumas
Біллі Айліш
Lil Nas X
Ліззо
Maggie Rogers
Rosalia
Tank and the Bangas
Yola
Найкраще соло-виконання в стилі "поп"
Spirit, – Бейонсе
Bad Guy – Біллі Айліш
7 Rings – Аріана Гранде
Truth Hurts – Ліззо
You Need to Calm Down – Тейлор Свіфт
Найращий альбом у стилі "поп"
Si – Andrea Bocelli
Love (Deluxe Edition) – Michael Bublé
Look Now – Elvis Costello & The Imposters
A Legendary Christmas – John Legend
Walls – Barbra Streisand
Найкращий танцювальний запис
Linked – Bonobo
Got to Keep On – The Chemical Brothers
Piece of Your Heart – Meduza Featuring Goodboys
Underwater – Rufus Du Sol
Midnight, Hour – Skrillex & Boys Noize Featuring Ty Dolla $ign Boys Noize & Skrillex
Найкраща пісня в стилі "рок"
Fear Inoculum – Tool
Give Yourself a Try – The 1975
Harmony Hall – Vampire Weekend
History Repeats – Brittany Howard
This Land – Gary Clark Jr.
Найкращий альбом в жанрі сучасної міської музики
Apollo XXI – Steve Lacy
Cuz I Love You (Deluxe) – Ліззо
Overload – Georgia Anne Muldrow
Saturn – Nao
Being Human in Public – Jessie Reyez
З повним списком номінантів Греммі 2020 можна ознайомитись тут.
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