Оголошено список номінантів Греммі 2020: хто з популярних артистів потрапив у список

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Греммі 2020: список номінантів премії / www.grammy.com

Хоч до 62-ої щорічної премії Греммі залишилось кілька місяців, організатори вже готуються до найгучнішої події у світі музики. 20 листопада у мережі опублікували список номінантів.

27 січня всі популярні артисти зберуться у Лос-Анджелесі на урочистій церемонії нагородження преміями Греммі 2020. Відзнака є однією з найпрестижніших у світі музики, тому за бажані статуетки поборються відомі артисти. У середу, 20 листопада, організатори премії оголосили список номінантів у 84 категоріях. Журналісти LifeStyle 24 пропонуються ознайомитись із головними з них. 

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Номінанти премії Греммі-2020: список

Запис року

Hey, Ma – Bon Iver

Bad Guy – Біллі Айліш

7 Rings – Аріана Гранде

Hard Place – H.E.R.

Talk – Khalid

Old Town Road – Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus

Truth Hurts – Ліззо

Sunflower – Post Malone & Swae Lee

Альбом року

I,I – Bon Iver

Norman F---ing Rockwell! – Лана Дель Рей

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Біллі Айліш

Thank U, Next – Аріана Гранде

I Used to Know Her – H.E.R.

7 – Lil Nas X

Cuz I Love You (Deluxe) – Ліззо

Father of the Bride – Vampire Weekend

Пісня року

Always Remember Us This Way – Леді Гага

Bad Guy – Біллі Айліш

Bring My Flowers Now – Tanya Tucker

Hard Place – H.E.R.

Lover – Тейлор Свіфт

Norman F---ing Rockwell – Лана Дель Рей

Someone You Loved – Lewis Capaldi

Truth Hurts – Ліззо

Найкращий новий артист

Black Pumas

Біллі Айліш

Lil Nas X

Ліззо

Maggie Rogers

Rosalia

Tank and the Bangas

Yola

Найкраще соло-виконання в стилі "поп"

Spirit, – Бейонсе 

Bad Guy – Біллі Айліш

7 Rings – Аріана Гранде

Truth Hurts – Ліззо

You Need to Calm Down – Тейлор Свіфт

Найращий альбом у стилі "поп"

Si – Andrea Bocelli

Love (Deluxe Edition) – Michael Bublé

Look Now – Elvis Costello & The Imposters

A Legendary Christmas – John Legend

Walls – Barbra Streisand

Найкращий танцювальний запис

Linked – Bonobo

Got to Keep On – The Chemical Brothers

Piece of Your Heart – Meduza Featuring Goodboys

Underwater – Rufus Du Sol

Midnight, Hour – Skrillex & Boys Noize Featuring Ty Dolla $ign Boys Noize & Skrillex

Найкраща пісня в стилі "рок"

Fear Inoculum – Tool

Give Yourself a Try – The 1975

Harmony Hall – Vampire Weekend

History Repeats – Brittany Howard

This Land – Gary Clark Jr.

Найкращий альбом в жанрі сучасної міської музики

Apollo XXI – Steve Lacy

Cuz I Love You (Deluxe) – Ліззо

Overload – Georgia Anne Muldrow

Saturn – Nao

Being Human in Public – Jessie Reyez

З повним списком номінантів Греммі 2020 можна ознайомитись тут.

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Нагороди Новини LifeStyle Grammy Музика
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