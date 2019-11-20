Оголошено список номінантів Греммі 2020: хто з популярних артистів потрапив у список

Хоч до 62-ої щорічної премії Греммі залишилось кілька місяців, організатори вже готуються до найгучнішої події у світі музики. 20 листопада у мережі опублікували список номінантів.

27 січня всі популярні артисти зберуться у Лос-Анджелесі на урочистій церемонії нагородження преміями Греммі 2020. Відзнака є однією з найпрестижніших у світі музики, тому за бажані статуетки поборються відомі артисти. У середу, 20 листопада, організатори премії оголосили список номінантів у 84 категоріях. Журналісти LifeStyle 24 пропонуються ознайомитись із головними з них. Читайте також: Best Fashion Awards 2019: які українські дизайнери отримали престижні відзнаки Номінанти премії Греммі-2020: список Запис року Hey, Ma – Bon Iver Bad Guy – Біллі Айліш 7 Rings – Аріана Гранде Hard Place – H.E.R. Talk – Khalid Old Town Road – Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus Truth Hurts – Ліззо Sunflower – Post Malone & Swae Lee Альбом року I,I – Bon Iver Norman F---ing Rockwell! – Лана Дель Рей When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Біллі Айліш Thank U, Next – Аріана Гранде I Used to Know Her – H.E.R. 7 – Lil Nas X Cuz I Love You (Deluxe) – Ліззо Father of the Bride – Vampire Weekend Пісня року Always Remember Us This Way – Леді Гага Bad Guy – Біллі Айліш Bring My Flowers Now – Tanya Tucker Hard Place – H.E.R. Lover – Тейлор Свіфт Norman F---ing Rockwell – Лана Дель Рей Someone You Loved – Lewis Capaldi Truth Hurts – Ліззо Найкращий новий артист Black Pumas Біллі Айліш Lil Nas X Ліззо Maggie Rogers Rosalia Tank and the Bangas Yola Найкраще соло-виконання в стилі "поп" Spirit, – Бейонсе Bad Guy – Біллі Айліш 7 Rings – Аріана Гранде Truth Hurts – Ліззо You Need to Calm Down – Тейлор Свіфт Найращий альбом у стилі "поп" Si – Andrea Bocelli Love (Deluxe Edition) – Michael Bublé Look Now – Elvis Costello & The Imposters A Legendary Christmas – John Legend Walls – Barbra Streisand Найкращий танцювальний запис Linked – Bonobo Got to Keep On – The Chemical Brothers Piece of Your Heart – Meduza Featuring Goodboys Underwater – Rufus Du Sol Midnight, Hour – Skrillex & Boys Noize Featuring Ty Dolla $ign Boys Noize & Skrillex Найкраща пісня в стилі "рок" Fear Inoculum – Tool Give Yourself a Try – The 1975 Harmony Hall – Vampire Weekend History Repeats – Brittany Howard This Land – Gary Clark Jr. Найкращий альбом в жанрі сучасної міської музики Apollo XXI – Steve Lacy Cuz I Love You (Deluxe) – Ліззо Overload – Georgia Anne Muldrow Saturn – Nao Being Human in Public – Jessie Reyez З повним списком номінантів Греммі 2020 можна ознайомитись тут.