Григорій Решетник про проєкт "Холостячка": чому ім'я героїні оголосили до початку кастингу

Ведучий романтичного проєкту "Холостяк", який вже зовсім скоро з'явиться на екранах у новому реаліті-шоу "Холостячка" Григорій Решетник відверто розповів про своє ставлення до такого формату та як готується до нього. Також він зізнався, чому ім'я героїні оголосили до початку кастингів, оскільки ім'я "Холостяка" довго тримають в секреті і розповідають після набору учасниць.

Вже цієї осені на телеканалі "СТБ" стартує перший сезон проєкту "Холостячка", де головною героїнею буде українська акторка Ксенія Мішина. Ведучий шоу Григорій Решетник дав інтерв'ю виданню НВ STYLE, у якому розповів цікаві деталі програми.

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Григорій зазначив, що сприймає "Холостячку", як професійний виклик для себе. Під час проєкту він намагатиметься заспокоїти Ксенію та учасників, забезпечити їм комфортну атмосферу перебування і дружнє спілкування.

Решетник зазначив, що буде жорсткіше поводитися із чоловіками, аніж з дівчатами на "Холостяку". Він вже морально готується до старту проєкту та моделює різні ситуації, думає, як може допомогти героям розкритися, щоб передати усі емоції та почуття глядачам.

Якщо з дівчатами намагаюся підбирати слова, оскільки це ранимі душі, то чоловікам потрібно говорити прямо, вони не сприймають підтекстів, на все дивляться буквально. Що стосується спілкування з Ксенією, думаю, у нас складуться хороші стосунки і я постараюся їй максимально передати світовідчуття чоловіків: іноді чоловікам недостатньо один раз сказати, потрібно кілька разів повторити, щоб, як то кажуть, дійшло,

– розповів ведучий.

Можливі конфлікти на проєкті

Григорій зазначив, що на "Холостячці" обов'язково буде конкуренція. У чомусь вона може переходити на нього, адже кожен чоловік бачить в іншому суперника. За словами Решетника, це добре, адже в такому випадку учасники триматимуть себе в тонусі. Проте він також впевнений, що зможе побудувати з героями хороші дружні стосунки.

Головне завдання – щоб вони закохалися в головну героїню і змогли її закохати в себе,

– зазначив Григорій.

Чому ім'я "Холостячки" назвали до кастингів?

Під час підготовки до нового сезону "Холостяка", ім'я героя не називають. Спершу, йде набір учасниць, а вже напередодні виходу шоу в ефір розсекречують, хто ж став головним холостяком країни. З "Холостячкою" все по-іншому і про неї глядачі дізналися задовго до початку зйомок.

Ми хочемо бачити в реаліті "Холостячка" тільки тих чоловіків, які зацікавлені саме в Ксенії. Вони йдуть не просто на проєкт, а до конкретної дівчині,

– прокоментував Решетник.

Ведучий зазначив, що у сучасному суспільстві дівчата сміливіші, ніж хлопці. Чоловікам потрібен час, щоб все обдумати, багато чого аргументувати. Лише після цього вони можуть прийняти рішення боротися за жінку. Жінки більш рішучі та не втрачають жодного моменту, якщо знають, що можуть знайти своє щастя.