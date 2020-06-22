Незмінний ведучий романтичного реаліті-шоу "Холостяк" прокоментував розрив героїв 10 сезону. Григорій Решетник зізнався, що Максиму й Даші завадила бути разом надмірна емоційність та виснажливі умови проєкту.

Відверте зізнання про закохану пару шоу "Холостяк-10" Григорій Решетник зробив в інтерв'ю для програми "Слава+", яке з'явилося на ютуб-каналі Люкс ФМ.

Не секрет, що ведучий потоваришував з головним героєм і підтримує стосунки з Максимом Михайлюком донині. Він на власні очі бачив, як зароджується історія кохання пілота з переможницею Дашою Ульяновою й запевняє, що у відсутності омріяного хепі-енду винні обоє.

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Григорій Решетник не став заперечувати, що умови проєкту складні як для холостяка, так і для дівчат. На його думку, Максим і Даша не змогли побороти емоційну виснаженість, яка дала про себе знати ще напередодні фіналу. Крім того, дівчина надто гостро відреагувала на інтим пілота з іншою учасницею. Парі не вдалося владнати конфлікт спокійно завдяки діалогу, а їхні стосунки так і завершилися здогадками.

Мені здається, було емоційне виснаження у кожного з них. Можливо, треба було трохи спокійніше поспілкуватися Даші і Максу,

– висловився Григорій Решетник.

Ведучий шоу "Холостяк" також наголошує, що після виходу проєкту в ефір на героїв звалюється шалена популярність, яка також вносить свої корективи в характери й цілковито змінює звичний ритм життя. Григорій Решетник переконаний, що жодні стосунки не мають майбутнього, якщо між закоханими відсутні діалоги та відверті розмови.

Що відомо про розрив Даші з Максимом?

Стосунки пари закінчилися після того, як головний герой розповів обраниці про секс на проєкті з іншою учасницею. На відверте зізнання він наважився після фіналу та через три тижні після повернення до України. Даша розцінила такий вчинок Макса як зраду та вирішила розірвати стосунки. Після цього пілот не намагався повернути дівчину, а її почуття вщухли.