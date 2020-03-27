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Григорій Чапкіс гнівно висловився проти очільника МОЗ Іллі Ємця: Він таких, як я, вважає трупами

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Григорій Чапкіс виступив за відставку Іллі Ємця / Instagram / @tanci1plus1

Днями глава МОЗ дав інтерв'ю, у якому оголосив, що держава спрямує свої кошти на лікування від коронавірусу людей, віком до 65 років. На заяву Іллі Ємця відреаував 90-річний український хореограф Григорій Чапкіс, який виступив за його відставку.

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець відзначився неординарною заявою. Він зауважив, що українському уряду доцільніше витрачати фінанс на лікування пацієнтів у період спалаху COVID-19, які не досягли віку 65 років. У своєму висловлюванні Ємець посилався на те, що нині середня тривалість життя становить 65 років, тому тих, хто перетнув цю позначку міністр назвав "трупами". 

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Народний артист України Григорій Чапкіс для видання "Гордон" прокоментував слова Іллі Ємця. Хореограф переконаний, що після оприлюднення такої позиції до громадян держави йому час піти з посади. Він закликав відкрити петицію на сайті президента з вимогою відставки міністра. 

"Мене трусить цілий день від слів міністра охорони здоров'я. Він заявив, що люди після 65 років – трупи. І це каже людина, якій менше ніж за рік буде 65! У нього дах знесло. Я прожив 90 років і ще хочу жити, а він, мерзотник, таких, як я, вважає трупами. У нашій країні сьогодні тільки один труп живий – це міністр охорони здоров'я Ємець", – зізнався Григорій Чапкіс. 

Він також переконаний, що подібні заяви посадовців лише поширюють паніку в суспільстві та наражають літніх людей на ще більший ризик для здоров'я – інфаркт. 

Нагадаємо, що станом на 27 березня в Україні зафіксовано 226 випадків зараження коронавірусом, з них 5 –летальні, а 4 пацієнтам вдалося одужати. 


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Автор: Марина Джура
Теги: Коронавірус в Україні Здоров'я LifeStyle Ілля Ємець
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