Григорій Чапкіс розчулив глядачів зворушливим вальсом на "Танцях з зірками 2019": відео

Легендарний український хореограф Григорій Чапкіс у 89 років не має наміру відпочивати. Він став одним із суддів "Танців з зірками 2019" та вийшов з учасниками шоу на паркет. У півфіналі Григорій Чапкіс виконав зворушливий вальс, який розчулив усіх глядачів проєкту.

У неділю, 17 листопада, в Україні відгримів грандіозний півфінал шоу "Танці з зірками 2019". За задумом організаторів, учасники підготували три постановки, одну з яких станцювали із одним з суддів. Вікторію Булітко та Дмитра Дікусара підтримав Григорій Чапкіс.

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З легендою бальних танців пара показала зворушливий вальс. Виступ супроводжувався ніжною композицією Romeo & Juliet Джоша Горбана, яка створила особливу атмосферу в залі. Після постановки всі глядачі та колеги Григорія Чапкіса не стримували своїх сліз від проникливого танцю та аплодували стоячи.

Є моменти, які залишають слід на все життя. Є моменти, які ми будемо згадувати через 10, 20, 30 років і це один із них. Я вважаю, що саме зараз Віка танцювала краще, ніж може,

– зазначив Влад Яма після виступу.

Цікаво, що перед виступом легендарний хореограф вирішив розповісти, як починалась його кар'єра. За словами Григорія Чапкіса, танцює він з 3 років, тому все життя присвятив цій справі. Щоб допомогти батькам, які виховували 11 дітей, Григорій Чапкіс виходив на вулицю, клав шапку і танцював для перехожих. Це був перший досвід його публічних виступів, який врешті дав стимул професійно вивчати мистецтво танцю.

Окрім цього, під час прямого ефіру Григорій Чапкіс згадав і свої теперішні стосунки з жінкою, яка молодша за нього на 51 рік. Як переконує хореограф, кохана дає йому стимул жити і виходити на паркет, тому свій виступ він присвятив саме їй.

"Танці з зірками 2019" 13 випуск: дивитись онлайн – виступ Вікторії Булітко, Дмитра Дікусара та Григорія Чапкіса

Що відомо про проєкт "Танці з зірками"?

Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Їх виступи оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Григорій Чапкіс, Влад Яма та Франциско Гомес.



Вперше проєкт "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році, легендарний проєкт "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.