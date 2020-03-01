Григорій Чапкіс розповів про життя з дружиною, яка на 52 роки молодша від нього

Відомий український хореограф та суддя шоу "Танці з зірками" Григорій Чапкіс 24 лютого відсвяткував своє 90-річчя. Він зізнався, що має стосунки з жінкою, яка на 52 роки молодша від нього.

Григорій Чапкіс у свої 90 років виглядає прекрасно. Зараз він живе вже з четвертою дружиною, проте офіційно одружуватися поки що не планує. У програмі "Світське життя" хореограф розповів, як познайомився з теперішньою коханою.

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Григорій Миколайович зізнався, що шість років він був самотній і це було дуже важко. Доля звела його з коханою у ювелірному магазині. Чапкіс зайшов, щоб придбати собі прикрасу і на нього раптом напав кашель.

Я зайшов випадково до магазину та закашлявся. Директор цього магазину говорить: "Ви що, кашляєте, так? Ось вам таблеточка, вона допоможе". Все. Побув там, придбав собі білу каблучку і пішов. Наступного дня о 9 годині ранку дзвінок: "А ви випили таблетку?". Зараз це моя дружина,

– розповів хореограф.

Також він додав, що не планує офіційно розписуватися зі своєю обраницею, свататися, робити весілля. Вже знає, що це просто штамп. Танцівник зазначив, що кожні 25 років у нього виходить змінювати квартиру, дружину і машину.

Теперішня дружина 90-річного Чапкіса могла б бути онучкою для нього, адже вона на 52 роки молодша. Проте артист наголосив, що жінка з ним точно не через гроші, оскільки заробляє більше.

Вона багатша за мене. Я можу прожити без хліба, а без сексу я не можу. За іншими подробицями треба до неї. А оскільки всі журналісти зараз хочуть до неї, вона тікає від них,

– пояснив Чапкіс.

Григорій Чапкіс у програмі "Світське життя": дивитись відео онлайн