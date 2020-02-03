Григорій Чапкіс викликав овації промовою на "Голосі країни-10": відео

Легендарний український хореограф Григорій Чапкіс завітав на зйомки 10 ювілейного сезону шоу "Голос країни". У 3 випуску маестро постав перед глядачами і тренерами не як учасник, а представник групи підтримки.

Григорій Чапкіс супроводжував Наталію Потапенко зі Львова, яка у 57 років не боїться експериментів. Жінка почала професійно співати після закінчення школи, тому на сцені почувалась дуже впевнено. Наталія Потапенко розповіла у відеощоденнику: сучасна музика інколи буває незрозумілою, однак саме вона надихає на щось нове.

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На жаль, розвернути тренерські крісла артистці не вдалось, однак вона отримала шалену підтримку залу і тренерів. Всі були в захваті від вокалу Наталії Потапенко, а репер Потап навіть пішов обіймати "родичку".

Та ще більші овації викликала поява на сцені Григорія Чапкіса, який прийшов підтримати учасницю кастингу. Від звернення маестро всі люди були приголомшені, а Монатік назвав його прикладом для багатьох, що перевершує навіть Міка Джаггера.

"Пісня, танець – це життя. А жити треба красиво! І вік абсолютно ні до чого. Я знаю людей у 30 років, які лежать на дивані. Кожен день прожитий завтра буде історією! Не хочете співати, не хочете танцювати? Бігайте, стрибайте, повзіть, але живіть повноцінним життям", – заявив емоційно 89-річний Григорій Чапкіс.

Дивіться виступ Наталії Потапенко і Григорія Чапкіса на "Голосі країни-10": відео

Як відомо, король бальних танців Григорій Чапкіс був тричі одруженим. Історії його кохання не можна назвати простими, адже хореографу довелось пережити і смерть коханої, і розбіжності у поглядах. На початку листопада 2019 року суддя "Танців з зірками" вирішив відверто розповісти про нову пасію – 38-річну жінку. Григорій Чапкіс не приховує, що саме вона стимулює його жити та насолоджуватись кожним днем. Поки загадкова жінка не є законною дружиною хореографа, однак 89-річний романтик із задоволенням називає її коханою.