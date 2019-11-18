Григорій Чапкіс запросив 38-річну обраницю на прямий ефір "Танців з зірками 2019"

Легендарний хореограф Григорій Чапкіс живе із коханою, яка молодша за нього на 51 рік. Наразі він не хоче знайомити громадськість з обраницею, не публікуючи з нею спільних фото. Однак на особливий випуск "Танців з зірками 2019" романтичний Григорій Чапкіс таки запросив кохану.

У півфіналі розважального шоу "Танці з зірками 2019" Григорій Чапкіс вийшов на паркет з Вікторією Булітко та Дмитром Дікусаром. Спільно з учасниками проєкту легендарний хореограф виконав віденський вальс, який зумів розчулити всіх глядачів у залі. Зворушливу постановку Григорій Чапкіс присвятив своїй коханій.

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"Сьогоднішній танець я присвячую коханій жінці, яка сьогодні перебуває в залі. Їй 38, а мені – 90", – анонсував виступ Григорій Чапкіс.

Глядачі з нетерпінням очікували, що знаменитий хореограф розсекретить ім'я своєї коханої під час прямого ефіру, або ж запросить її на паркет. Однак Григорій Чапкіс ще не готовий представляти прихильникам свою кохану жінку та продовжує її оберігати від зайвої уваги ЗМІ і громадськості.

"Танці з зірками 2019" 13 випуск: дивитись онлайн – виступ Вікторії Булітко, Дмитра Дікусара та Григорія Чапкіса

Що відомо про особисте життя Григорія Чапкіса

Король бальних танців Григорій Чапкіс був тричі одруженим. Історії його кохання не можна назвати простими, адже хореографу довелось пережити і смерть коханої, і розбіжності у поглядах. На початку листопада 2019 року суддя "Танців з зірками" вирішив відверто розповісти журналістам програми "Життя відомих людей" деталі свого приватного життя.

Це у двох словах не скажеш, це окрема книга. Але перший роман – царство "ній небесне". Друга дружина – ми розійшлися через звичайну причину, це буває у кожного: вона хоче жити в Америці, а я – в Україні. Вона зараз живе у США, там і мій син. Він зробив велику кар’єру. А третя дружина… Ми прожили з нею 24 роки. І коли вона пішла на пенсію – ми розійшлися,

– поділився Григорій Чапкіс.

Наразі хореограф має стосунки з жінкою, яка молодша за нього на 51 рік. Григорій Чапкіс не приховує, що саме вона стимулює його жити та насолоджуватись кожним днем. Поки загадкова жінка не є законною дружиною хореографа, однак 89-річний романтик із задоволенням називає її коханою.

"Людина яка, я сподіваюся, буде до останніх моїх днів! Вона мені допомагає жити, у мене з'явився стимул. Розумієш? Потрібно за кимось доглядати, потрібно комусь робити сюрпризи, потрібно комусь виговорюватись. Я не можу сказати, що це моя дружина і у нас з нею є штамп! Ми живемо, але вона ще не "дозріла". Вона мене приймає таким, яким я є. Їй 38, а мені – 90! Ну ви уявляєте мене без жінки? І я не уявляю!" – зізнався хореограф.

Окрім цього, Григорій Чапкіс розповів, що не відчуває великої різниці у віці. Обраниця часто супроводжує його під час важливих заходів, однак він по-різному може її представляти публіці, оцінюючи подію та людей. Водночас публічно показувати кохану жінку Григорій Чапкіс ще не хоче.

Якщо я бачу напружену атмосферу, говорю, це мій адміністратор, це мій колега, це моя кохана жінка – залежно, в якій компанії. Я не рекламую її. Але коли я хочу собі зробити комплімент, говорю: "Познайомтеся з моєю дружиною",

– зазначив Григорій Чапкіс.

Відомо, що легендарний хореограф зберіг дружні стосунки із колишніми дружинами. Григорій Чапкіс створив зі своїми внуками та дітьми танцювальну династію і світовий бренд Chapkis Dance, який приносить всім чималий прибуток. Донька хореографа Лілія очолює балетну школу в Італії, а син Грегор – у США. Водночас внучка Григорія Чапкіса Анна успішно будує кар'єру моделі в Італії, а Вікторія має свою школу танців.