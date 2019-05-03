Григорію Лепсу заборонили в’їзд у Литву

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Григорію Лепсу заборонили в’їзд в Литву
Григорію Лепсу заборонили в’їзд в Литву / Фото з відкритих джерел

Литва оголосила персоною нон ґра́та російського виконавця Григорія Лепса. Його підозрюють у зв'язках з кримінальним світом.

Санкції вступили в силу на підставі списку Магнітського, який дозволяє включати в "чорний список" осіб, пов'язаних з корупцією, відмиванням грошей та порушеннями прав людини, пише Delfi.

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Відповідне рішення підписав міністр внутрішніх справ Литви Еймутіс Місюнас після звернення голови МЗС Лінаса Лінкявічюса.

Віце-міністр закордонних справ Дарюс Скусявічюс сказав, що Лєпса запропонували внести в цей список "після консультацій з союзниками".

Нам здається, що те, що йому інкримінують в США, – достатній привід для внесення в наш список,
– зазначив Скусявічюс .

Внести Лепса в "чорний список" пропонували і депутати-консерватори Інгріда Шимоніте, Аудронюс Ажубаліс і Лаурінас Кащюнас. Виконавець приїжджав до Литви з концертом у березні 2019 року.

У чому підозрюють Григорія Лепса? Виконавець може бути пов'язаний з російською мафією. За даними американських джерел, він виступав кур'єром і передавав гроші різним особам від лідерів одного з угруповань. Лепс в Україні вже є персоною нон ґра́та.

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Теги: LifeStyle Новини політики Новини Росії Литва Російські гастролери
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