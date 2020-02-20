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Грошей на дітей він мені не дає, – Слава Камінська розповіла про життя після розлучення

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Слава Камінська / Instagram / @babaslavka

Відома українська виконавиця, учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська часто стає героїнею світських проєктів. Днями вона розповіла, як виховує дітей та про розлучення з Едгаром Камінським.

Зіркова матуся часто ділиться на своїй інстаграм-сторінці світлинами з дітьми. Артистка зізналася, як змінилося її життя після розлучення та поділилася правилами виховання дітей у програмі "Життя відомих людей" на телеканалі "1+1".

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Співачка розповіла, що діти – це найкраще, що траплялося з нею в житті. Обидві вагітності жінка провела на роботі. Вона до останнього знімалася у кліпах та виступала на концертах. Через два тижні після пологів Слава поверталася на сцену. Вона щаслива, бо виховує двох чудових дітей Леона та Лауру, проте інколи картає себе за те, що через щільний графік приділяє сину та доньці мало уваги.

Лаура заходить в кімнату і питає: "Мамо, а чому ти спиш?", а мама чотири доби каталася по різних містах, спала в автобусі, і їй хочеться просто виспатися в ліжку, щоб ніхто не заважав,
– поділилася артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Слава майже нічого не забороняє дітям, вважає, що все має бути в міру. Леон, якому зараз п'ять років, за допомогою планшета вивчає іноземні мови. А от Лаура, як каже знаменитість, у всьому наслідує її. Дівчинка вже навіть має власний мікрофон, проте Слава не хоче, щоб вона йшла її шляхом.

Я не хочу, щоб вона була співачкою. Це важка праця, хоча всім здається, що ти нічого не робиш. А це така енергетика, іноді хейту стільки, що для психіки це доволі важко. До речі, Леон теж сказав, що хоче бути співаком. У них обох бездоганний слух,
– поділилася Камінська.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Зірка також додала, що раніше любила відпочивати з друзями, а тепер у неї в пріоритеті діти. Слава розлучилася з пластичним хірургом Едгаром Камінським влітку минулого року, проте не забороняє йому бачитися з Леоном та Лаурою. Артистка зазначила, що діти вже навіть встигли познайомитися з новою дівчиною Едгара і вона не збирається перешкоджати їхньому спілкуванню.

Як виявилося, Камінський не сплачує аліменти колишній дружині.

Мені шалено прикро, що у нас чомусь в законодавстві прописано, що все навпіл, але тягнуть на собі зазвичай все мами. Я не подавала на аліменти, грошей він мені на дітей не дає. Платить за садок. Дякую за це,
– заявила Слава.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Слава Камінська у програмі "Життя відомих людей": дивіться відео онлайн

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові розлучення Слава Камінська
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