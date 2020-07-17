Український гурт "Антитіла" під час карантину почав роботу над новим альбомом, для якого вже написано 6 нових пісень. Одну з них під назвою "Кіно" вони презентували слухачам і навіть випустили до неї кліп, зйомки якого відбувались на Херсонщині в Олешківських пісках.

Для зйомок нової відеороботи групи "Антитіла" було задіяно чимало людей, декорацій та костюмів, повідомляє "Караван". Кліп отримав формат справжнього мініфільму, а для більшої видовищності запросили справжніх ілюзіоністів та відомих блогерів України Magic Five (М5). Головним персонажем кліпу став лідер гурту Тарас Тополя, який постав перед камерою в образі фокусника, якому довелось кілька місяців вживатися в героя і вчитися жонглювати.

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Дивіться фото зі зйомок кліпу "Кіно" групи "Антитіла" / Пресслужба групи

Окрім неймовірних костюмів, над якими працювали півтори місяці, та гриму, посеред пустелі, тобто Олешківських пісків, встановили багатотонну циркову декорацію, а самі зйомки відбувались там 5 днів у сорокаградусну спеку. Для зйомок також було задіяно справжніх українських стімпанкерів, які приїхали на знімальний майданчик зі всієї України. Режисером відеокліпу "Кіно" став Сергій Усик.

Дивіться фото зі зйомок кліпу "Кіно" групи "Антитіла" / Пресслужба групи

Антитіла зняли КІНО! Про людей. Про життя. Про любов. В основі відео – метафорична історія людства в стилі Steampunk! Сюжет, що повторюється із покоління в покоління, тисячоліттями. Милосердя і ненависть, зрада і самопожертва, добро і зло, захоплення і презирство – у цьому відео є все. Головне – налаштувати фокус свого об'єктива,

– прокоментувавали вихід нового кліпу представники гурту "Антитіла".

Антитіла – Кіно: дивитись відео онлайн