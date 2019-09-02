Грузія вабить туристів старовинними містами у скелях: мальовничі фото та відео

Серед напрямків туризму у Грузії, особливо популярних серед українців, залишаються старовинні міста у скелях. Городища чудово збереглися й розкажуть чимало про життя людей, що ходили планетою ще до нашої ери.

Міст у старовинній частині Тбілісі називають витвором сучасної архітектури. Прозора гребля на 150 метрів простяглася через найбільшу річку Грузії – Куру.

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Поруч – президентський палац та будівництво Міністерства внутрішніх справ. Всі ці будівлі прозорі. Та скляні споруди сучасників не порівняти із творінням рук представників давніх цивілізацій.

Всього лише за 100 кілометрів від Тбілісі розташоване античне скельне містечко Уплісцихе, засноване у третьому столітті до нашої ери. За словами істориків, там було щонайменше 700 печер, але більшість зруйнував великий землетрус. Зараз залишилося 150.

Дивовижний краєвид скельного міста Уплісцихе: дивіться фото



Довгі десять століть у скельному городищі розташовувалась резиденція грузинських монархів. Тут жила найвідоміша правителька Грузії – цариця Тамара.

Грузинською назва міста звучить як Усплісцихе, що в перекладі означає "Божа фортеця". Справді, протягом багатьох віків ці печери оберігали місцевих від навали небезпечних ворогів.

Я вражена. Потрапляєш в такі місця і розумієш, які це вікові цивілізації, культура. Уявляєте, видовбати ось це з каменю. Фантастика,

– прокоментувала Тетяна Витязь, туристка з України.

А от старовинне місто-монастир Вардзія було засновне у 12 столітті. Сам монастир часто слугував укриттям для мешканців ближніх поселень. Там могло вміститися до 50 тисяч людей.

Печерний монастир Вардзія: дивіться фото



В це важко повірити, але у 12 столітті місто у скелях навіть мало водопровід.

Та це – не єдині подібні старовинні городища в Грузії. Ще є печерний монастир Давид-Гареджі, датований шостим століттям.

Печерний монастир Давид-Гареджі: дивіться фото



Усі три городища внесені до світової спадщини ЮНЕСКО.