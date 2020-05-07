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Грузія відкриє кордони та прийматиме туристів з 1 липня

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Грузія прийматиме туристів з 1 липня
Грузія прийматиме туристів з 1 липня / Brama Group

Грузія з 1 липня відкриється для іноземних туристів. Тамтешня влада починає поетапно знімати обмеження, які були введені через загрозу поширення коронавірусу.

Про відкриття кордонів заявив прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, інформує "Ехо Кавказу".

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У четвер, 7 травня, на засіданні уряду Георгій Гахарія розповів, що їхні громадяни зможуть подорожувати вже з 15 червня у межах країни, а іноземних туристів країна прийматиме з 1 липня.

З 15 червня Грузія відкриється для сервісів місцевого туризму, а вже з 1 липня Грузія буде готова прийняти іноземних туристів. Для цього ми створимо безпечні коридори з сусідніми країнами,
 – заявив Гахарія.

Прем’єр-міністр також зазначив, що у Грузії вже накопичився досвід по роботі готелів в умовах карантину.

Яка ситуація із коронавірусом у Грузії?У Грузії зареєстрували 615 випадків зараження коронавірусом COVID-19, 9 людей померло і 275 одужало.

Як не захворіти на коронавірус
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

Автор: Юлія Турелик
Теги: LifeStyle Коронавірус COVID-19 Новини Грузії Подорожі
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