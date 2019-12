Гучні секс-скандали у 2019: яка правда про зірок приголомшила світ

З моменту звинувачення одіозного продюсера Гарві Вайнштейна у сексуальних злочинах минуло більше, ніж 2 роки. З того часу чимало знаменитостей скандально завершили свою кар’єру в Голлівуді, а деякі історії до сьогодні набувають нових шокуючих деталей. Чим за це поплатились обвинувачені зірки та що відомо про стан справ зараз – читайте у підсумковому матеріалі LifeStyle 24.

Важко не зазначити те, що секс-скандал у Голлівуді спричинив чималий резонанс у світі. Про нього не лише заговорили у всіх світових ЗМІ, а й почали рефлексувати на цю тему, створюючи високобюджетні кінострічки. Зокрема, це стосується серіалу "Ранкове шоу" (The Morning Show) виробництва Apple TV+ з Дженніфер Еністон та Різ Візерспун у головних ролях, фільму "Секс-бомба" (Bombshell) з Марго Роббі, Ніколь Кідман і Шарліз Терон, та серіалу "Найгучніший голос" виробництва каналу Showtime.

Що сталось у 2019 і які секс-скандали "вилізли" у світі цього року – читайте далі.

Майкл Джексон

Сторінку приголомшливих відкриттів 2019 року відкрив знаменитий попкороль Майкл Джексон, який відійшов у вічність 10 років тому. Мільйони фанатів знали його як легенду музики, успіх якої жодна людина на Землі не зможе повторити. Десятиліттями раніше в таблоїдах неодноразово натякали на приховані "скелети в шафі" знаменитого артиста, але в деталі ніхто серйозно не вдавався, та й не хотів цього робити.

Залишаючи Неверленд

Ініціаторами приголомшливого скандалу на початку 2019 року стали Вад Робсон і Джиммі Сейфчак, які стверджують, що в дитинстві стали жертвами сексуального насильства зі сторони Майкла Джексона. Навколо цих спогадів та звинувачень американський телеканал HBO вирішив зробити кінострічку з двох частин під назвою "Залишаючи Неверленд" ("Leaving Neverland"). Назва фільму стала доволі символічною, адже Неверленд був великим та розкішним маєтком в Каліфорнії, і його власником тривалий час був Джексон, де, за словами чоловіків, і мав інтимні стосунки з хлопчиками у віці 8-10 років.



Вейд Робсон, режисер Ден Рід і Джиммі Сейфчак / HBO

Прем'єра фільму відбулась наприкінці січня 2019 року під час фестивалю Sundance в місті Парк-Сіті, США. Реакція на шокуючі деталі з життя таємничого виконавця була разюче контрастною – в одних ЗМІ стверджували, що після півгодинного перегляду фільму половини залів спустошувались, оскільки прихильники не могли повірити у те, що говорилось в телеекранах, інша ж частина глядачів важко та з сумом сприйняла ймовірну правду.

Реакція громадськості

Варто додати, що колишній продюсер та технічний директор, що співпрацювали з Майклом Джексоном, за кілька місяців після прем'єри фільму "Залишаючи Неверленд" створили власний документальний фільм під назвою "Неверленд з перших рук" (Neverland Firsthand), де стверджували, що поруч з попкоролем ніколи не було ображених дітей. Реакція родичів була ще обурливішою, адже від прем'єри фільму і до сьогодні тривають судові тяганини, де ті звинувачують творців і героїв фільму в брехні та необ'єктивності.

Дивіться фільм "Неверленд з перших рук" (Neverland Firsthand) онлайн:

Зокрема, племінниця попкороля Бренді Джексон стверджувала, що "історія про це занадто гучна та безглузда", оскільки протягом 9 років зустрічалася з Вадом Робсоном і він жодного разу їй про це не сказав. Вона переконана, що будь-яка людина, яка перенесла насильство в дитячому віці, розкаже про це публіці як можна швидше, тому всі його слова вона сприймає за спробу заробити на цьому грошей.

Не менш різко сприйняла інформацію про свого зіркового батька і його донька – модель та феміністка Періс Джексон. Дівчина спочатку зникла на деякий час із соціальних мереж, а потім, за інформацією ЗМІ, намагалась вчинити самогубство, яке потім заперечила. На такий фатальний крок Періс вирішила піти ще й після зізнань її матері – Деббі Роу – про відсутність сексуального контакту з Майклом, і що Періс насправді була зачата не природнім шляхом, а за допомогою штучного запліднення. Ексдружина Джексона також припускає, що Періс і її брат Майкл можуть бути не від співака, адже під час запліднення могла використовуватися сперма іншого донора, а не Майкла.



Майкл Джекон, Деббі Роу і діти – Майкл та Періс / Архівне фото

Наслідки для попкороля

Яка б не була правда про Майкла Джексона, невідворотні зміни у світі вже трапились: через гнів прихильників у березні 2019-го компанія ВВС припинила запускати в ефір пісні виконавця, а в Новій Зеландії та Канаді зовсім перестали "крутити" його пісні; того ж місяця у Великій Британії знесли скульптуру Майкла Джексона, що стояла з 2014-го року поряд з Національним музеєм футболу; голос зірки вирізали з однієї із серій у "Сімспонах", де він грав роль самого себе, а згодом і зовсім видалили епізод з Джексоном з усіх стримінгових сервісів. Лише декілька зірок встали на сторону Майкла, серед них – Мадонна.

Дивитися трейлер до фільму "Залишаючи Неверленд": відео

Пласідо Домінго

У серпні 2019 року черговим скандалом відзначився і знаменитий іспанський співак Пласідо Домінго, якому на момент звинувачень у сексуальних домаганнях було 78. Вісім співачок і одна танцівниця вирішили розповісти всьому світу, що високопоставлений оперний артист зловживав своїм соціальним статусом і домагався їх різними способами. За їхніми словами, домагався він їх близько тридцяти років тому.



Одіозний Пласідо Домінго / Фото з відкритих джерел

Зі всіх жінок відкрито про домагання Домінго вирішила заявити лише одна –Патриція Вульф, яка раніше виступала з Пласідо у Вашингтонській опері. Інші ж воліли приховати свої обличчя та імена, оскільки вважали, ще це може нашкодити їхній кар'єрі та репутації. Сам Домінго прокоментував звинувачення, зазначивши, що свідчення тридцятирічної давності викладені абсолютно неточно.

Мені боляче чути, що я міг когось засмутити або змусити відчувати себе ніяково, неважливо, як давно це було. Я вірив, що всі мої відносини і взаємодії з людьми були взаємними і відбувалися зі спільної згоди. Люди, які працювали або знайомі зі мною, знають, що я не той, хто навмисно заподіює шкоду, ображає або ганьбить когось. Але я визнаю, що правила і стандарти, якими ми керуємося сьогодні, сильно відрізняються від тих, що були в минулому. Я вшанований мати більш, ніж 50-річну кар'єру в опері і буду дотримуватися найвищих стандартів,

– заявив Пласідо Домінго.

Наслідки для оперної зірки

Втім, кар'єрні звершення оперної зірки тривали недовго. Після секс-скандалу він більше не виступає в Метрополітен-опері в Нью-Йорку, зокрема, і в постановці "Макбет", а причиною цьому стали звинувачення співака в сексуальних домаганнях. Як повідомляли в американських ЗМІ, піти з опери він вирішив за власним бажанням. До того часу у сексуальних домаганням Пласідо звинуватили щонайменше 20 жінок. Згодом від виступів з іспанцем відмовили Філадельфійський оркестр та Лос-Анджелес опера, зокрема,він залишив престижний пост директора опери Лос-Анджелеса, який обіймав понад 16 років.

Додамо, що 78-річний співак вже 57 років перебуває у шлюбі з мексиканською співачкою Мартою Орнелас, з якою народив та виховав двоє синів, яким зараз 51 і 54 років. Також у нього є син Хосе (61 рік) від першого шлюбу.



Пласідо Домінго з дружиною Мартою / Фото з відкритих джерел

Принц Ендрю, герцог Йоркський

Всі звикли чути, що королівська сім'я у будь-якій країні – це взірець бездоганності, краси, порядку та справедливості. Монархами захоплюються та люблять їх за шану традиціям. Втім, навіть у них є чимало таємниць, які вони воліють приховувати від громадськості. Якщо говорити про Велику Британію, то варто лише згадати про скандал з дядьком Єлизавети II та його відмову від престолу через закоханість в розлучену жінку зі Штатів.

Або ж про принцесу Діану, яка жила в нещасливому шлюбі з принцом Чарльзом, через що вдавалась до романів на стороні, згодом розлучилась і в 1997 році загинула в моторошній аварії. Не меншими пікантними подробицями відзначався і принц Гаррі (внук королеви Єлизавети II), який любив ходити на вечірки та мати не один роман з дівчатами. Його новоспечена дружина Меган Маркл теж стала персоною номер 1 у Великій Британії, дії якої обговорюють через найменшу дрібницю.

Черга дійшла і до принца Ендрю – третьої дитини Єлизавети II та принца Філіпа. Титулований герцог Йоркський, який у шлюбі з Сарою Фергюсон народив та виховав двох доньок – Беатріс та Євгенію. До речі, перша з них одружиться у 2020 році з Едуардо Мапеллі Моцці, а друга – вже мала весілля у 2018-му з Джеком Бруксбенком.

Сумнівна дружба з педофілом

У серпні 2019 року в повітрі "повис" черговий скандал, чутки про який вже "гуляють" мережею не один рік. Справа в тому, що 10 серпня відомий мільярдер, а також педофіл та сутенер Джеффрі Епштейн наклав на себе руки

у в'язниці на Мангеттені. Відомо, що чоловік був близьким другом таких людей, як Дональда Трампа, Кевіна Спейсі, Тоні Блера, Вуді Аллена та принца Ендрю. На початку липня мільярдера заарештували, а днем раніше перед його самогубством федеральний суд США оприлюднив документ з 2 тисяч сторінок, в якому вказувались імена людей, що вдавалися до послуг 66-річного мільярдера як до секс-торговця. Серед зазначених імен неодноразово згадувався і принц Ендрю.



Принц Ендрю на зустрічі з Джеффрі Епштейном / Фото: The Guardian

Ще у 2015 році ширилася інформація про зв'язок монарха з Вірджинією Джуффре, яку Епштейн тримав у рабстві 16 років. Тоді ж на такі свідчення не було жодних доказів, але через 4 роки дівчина надала ЗМІ невідому фотографію, на якій вона у 17-річному віці стояла поруч з принцом Ендрю, а позаду них – одна з дівчат померлого Джеффрі Епштейна.

Звинувачення у домаганнях і реакція монархів

Вірджинія, які зараз 35 років, стверджувала, що мала інтимні стосунки з британським принцом. За її словами, під час їхньої першої зустрічі він напоїв її горілкою в елітному лондонському клубі Tramp, після чого займався з нею сексом. Окрім цього, жінка стверджує, що принц Ендрю двічі бачився з нею та не був жорстоким.

На світлину принца Ендрю з неповнолітньою дівчиною відреагувало чимало інших іменитих ЗМІ і вимагали пояснень у Букінгемському палаці щодо дій принца Ендрю. Представники королеви у свою чергу все заперечили.

Все це відноситься до розглядів, які мають місце в Сполучених Штатах Америки і до яких герцог Йоркський не причетний. Будь-які припущення про непристойну поведінку з неповнолітніми категорично неправдиві,

– мовилося у відповіді представників Єлизавети ІІ.



Принц Ендрю і 17-річна Вірджинія Джуффре / Фото NBC News

Згодом сам герцог Йоркський зробив офіційну заяву, де зазначив, що з моменту знайомства з Джеффрі Епштейном у 1999 році він жодного разу не бачив в мільярдері будь-яких педофільних нахилів. Зустрічі з чоловіком відбувались не більше двох разів на рік. Принц Ендрю поспівчував всім жертвам його покійного друга та заявив, що його спілкування зі скандальним мільярдером було великою помилкою.

Щодо слів Вірджинії Джуффре, то герцог Йоркський заперечив про зустріч із нею, надавши власне алібі, також спростував її слова про надмірну пітливість поряд з нею, як вона зазначала, адже він начебто має своєрідне захворювання, через яке не може пітніти. Також він заперечив власну присутність на фотографії з дівчиною, адже він не пам'ятає, коли і за яких обставин зробив фото із Джуффре, а також припустив, що світлина може бути фейковою, оскільки її справжність не можуть довести.

Очікувані наслідки

Втім, незважаючи на всі вибачення та спростування свідчень, 59-річний принц Ендрю склав обов'язки монарха через секс-скандал. В офіційній заяві йшлось про те, що син Єлизавети II хоче "відійти від своїх громадських обов'язків у найближчому майбутньому". Згодом королева Єлизавета II і матір принца Ендрю скасувала гучну вечірку в честь дня народження сина, зважаючи на спаплюжену репутацію після викриття секс-скандалу, тому вирішила обмежитись лише сімейною вечерею. Секс-скандал відобразився і на молодшій доньці принца Ендрю – Беатріс. Їй довелось скасувати традиційну вечірку до заручин через скандального батька, що мала відбутись 18 грудня.

Браян Сінгер

Ви, мабуть, всі чули про знамениту кінострічку 2018 року, яка вразила весь світ під назвою "Богемна рапсодія" (Bohemian Rhapsody). Сюжет фільму розповідає про життя і творчість легендарного фронтмена гурту Queen Фредді Мерк'юрі. Режисером цієї кінокартини став голлівудський режисер Браян Сінгер. Фільму пророкували шалений успіх як по касових зборах, так і по кінонагородах.

Якщо перше все ж збулось (903,7 мільйона доларів в боксофісах), то друге, на жаль, ні. "Рапсодії" пророкували Оскар, адже, здавалося б, у номінації на найкращий фільм року не було їй рівних. Втім, головну статуетку отримав фільм "Зелена книга", а все тому, що Браян Сінгер перед цим постав у секс-скандалі.



Браян Сінгер / Instagram / @bryanjaysinger

Скандал замість успіху

Четверо чоловіків за кілька тижнів до премії Оскар заявили, що стали жертвами сексуального насилля, коли були ще неповнолітніми. Один з них – Віктор Вальдовінос – відкрито розповів, що Браян Сінгер його зґвалтував у 1998 році, коли той у 13-річному віці брав участь у зйомках фільму "Здібний учень". Ще один чоловік на ім'я Бен зізнався, що мав оральний секс із Браяном Сінгером, коли йому було 17-18 років. Інші жертви не розголошували власних імен, але зазначили, що зазнали домагань у віці 15 і 17 років.

За їхніми словами, Сінгер знав про вік хлопців, втім свідомо пішов на інтимний контакт. Варто додати, що у 2017 році чоловік на ім'я Сезар Санчес-Гусма також стверджував, що режисер зґвалтував його у віці 17 років. Згодом Сінгер запропонував йому 150 тисяч доларів відкупних, на що той погодився. За кілька днів представники Браяна Сінгера відреагували на секс-скандал, заявивши, що автор матеріалу про домагання митця є вже понад 20 років одержимий режисером. Ще в 1997 році статтю журналіста про режисера хотіли оприлюднити у журналі Esquire, але після перевірки фактів вирішили не публікувати матеріал через відсутність надійних джерел,

Історія перенасичена фіктивними судовими позовами від зневажених людей, які готові брехати за гроші або ж крихту слави. І не дивно, що "Богемна рапсодія", яка номінована на нагороди, є тлом для цього гомофобного скандалу. Це зручно було скористатись успіхом кінострічки,

– заявляли представники Браяна Сінгера.

Наслідки для фільму і режисера

Реакція на ймовірні дії режисера фільму "Богемна рапсодія" не змусила себе довго чекати, адже її одразу ж після скандальних заяв зняли з номінації премії GLAAD Media Awards. Згодом ім'я Браяна Сінгера також викреслили з британської кінопремії BAFTA в номінації "Найкращий режисер". Сам головний актор фільму "Богемна рапсодія" Рамі Малек поспівчував жертвам Сінгера та неоднозначно прокоментував його стосунки з режисером, з яким йому довелось деякий час все ж попрацювати.

"Кожен заслуговує на правду і кожен, хто хоче говорити про те, що сталося з Браяном, заслуговує, щоб його почули... У моїй ситуації, це (спілкування з Браяном Сінгером – LifeStyle) було дуже неприємно, зовсім неприємно. Це все, що можу сказати на цьому етапі", – неоднозначно розповів Рамі Малек.



Рамі Малек в ролі Фредді Мерк'юрі у фільмі "Богемна рапсодія" / IMDb

Гарві Вайнштейн

Вже понад два роки тривають судові тяганини над сексуальними злочинами голлівудського кінопродюсера Гарві Вайнштейна. Кілька десятків жінок звинуватили його у сексуальних домаганнях, що відбувались протягом всієї його кар'єри.

Що відомо про секс-скандал навколо Гарві Вайнштейна? 5 жовтня 2017 року імените видання The New York Times опублікувало статтю, в якій журналісти розповіли і довели його сексуальні домагання – тоді ж його звинуватили понад 20 жінок. У списку жертв виявилися Роуз Макгавен, Анджеліна Джолі, Гвінет Пелтроу та багато інших. Офіційно Гарві Вайнштейну висунули тільки три звинувачення. А невдовзі після того – відпустили під заставу в один мільйон доларів. Сам продюсер протягом всього часу будь-яку свою провину заперечує.

Хід слідства

Наприкінці грудня 2018 року відбулось одне із судових засідань щодо справи Вайнштейна. Тоді ж суддя відхилив прохання зняти звинувачення з колишнього кіномагната, але адвокат Гарві Бенджамін Брафман був переконаний, що це не є підставою вважати, що продюсер не буде виправданий.

Згодом в мережі з'явилась інформація, що адвокат Брафман хотів відсторонитися від скандальної справи через певні розбіжності з продюсером, втім, чутки так і не підтвердились. І вже в травні 2019-го разом з Вайнштейном він запропонував відкупитися від своїх жертв та кредиторів, заплативши 30 мільйонів доларів. Також 14 мільйонів Гарві хотів заплатити партнерам і підлеглим. Але в суді зазначили, що це не впливатиме на його кримінальну справу, за яку він може понести відповідальність.

Нещодавно, 12 грудня стало відомо, що мирну угоду все ж було укладено, правда лише на словах – збитки виплачуватимуть страхові компанії, які представляють збанкрутівшу кіностудію продюсера Miramax Films.

На тлі таких новин влітку в мережі відбулась прем'єра довгоочікуваного фільму "Вайнштейн", де в центрі сюжету постали жертви продюсера, а також його колеги, друзі і журналісти. Вони розповідали його історію, яку довелося бачити своїм поглядом, а також про його спроби залишатись знаменитим навіть після звинувачень у домаганнях.

Дивіться трейлер до фільму "Вайнштейн": відео

У серпні до звинувачень Гарві Вайнштейна додалось ще дві заяви – зірка серіалу "Клан Сопрано" Аннабелла Шорр заявила, що продюсер зґвлатував її у 1993 році у неї вдома. Сам Вайнштен стверджував, що інтимні стосунки не були насильницькими. Судове засідання щодо цієї справи відбудеться 6 січня 2020 року. Інша ж справа стосується зірки серіалу "Всі жінки – відьми" Роуз Макгавен, яка першою заявила про домагання Вайншейна. У новому судовому позові йдеться про те, що продюсер дискредитував її, змушуючи мовчати про скоєне. Скарга Роуз Макгавен, яка складається з 72 сторінок, була подана до Окружного суду в Лос-Анджелесі.



Жертви сексуальних домагань Гарві Вайнштейна / Інфографіка 24 канал

Кевін Спейсі

І хоч знаменитий американський актор та зірка серіалу "Картковий будинок" одним з перших став представником секс-скандалу в Голлівуді, інформація про хід слідства та його подальшу кар'єру продовжують обговорювати в пресі досі.

Що відомо про секс-скандал з Кевіном Спейсі?В кінці 2017 року його, як і Гарві Вайнштейна, декілька чоловіків і жінок звинуватили в сексуальних домаганнях. Актор визнав провину, вибачився, здійснив камінг-аут і відправився лікуватися від сексуальної залежності. Поліція Лос-Анджелеса передала всі матеріали в прокуратуру щодо звинувачень Кевіна Спейсі в домаганнях. Більшість із звинувачень було знято, оскільки термін давності ймовірних злочинів давно минув.

Наприкінці 2018 року Кевін Спейсі вперше за тривалий час звернувся до своїх шанувальників у відеоролику під назвою "Let Me Be Frank" ("Дозвольте мені побути Френком/щирим" – гра слів). Там він постав в образі Френка Андервуда з серіалу "Картковий будинок" та звернувся з розповіддю про події в серіалі, проте це можна зрозуміти і як натяки на секс-скандал. Актор запевнив, що глядачі хочуть, щоб він повернувся на екрани, а також, щоб він у всьому зізнався. Зокрема у відео Кевін Спейсі натякнув, що скоро усі "дізнаються правду".

Дивіться відео з Кевіном Спейсі онлайн:

Успішний хід слідства для Спейсі

Щодо слідства у справах Кевіна Спейсі, чоловік успішно виграє всі позови. Один з них – про ймовірне споєння алкоголем та сексуальні домагання до 18-річного сина екстелеведучої Гізер Юнру. У ніч 2016 року, коли Спейсі начебто домагався юнака, хлопець листувався зі своєю дівчиною, і це листування повинне було бути доказом у справі. Але юнак чомусь вирішив передати слідству лише частину листування, а деякі фотографії з невідомих причин видалив.

Інший позов невідомого чоловіка також було відкликано. Раніше стверджувалось, що Спейсі вдався до сексуального насильства, побоїв і заподіяв позивачу емоційного розладу. Третя закрита справа стосувалась масажиста, ім'я якого не розголошують. Він стверджував, що восени 2016 року актор змушував чоловіка торкатись його геніталій під час сеансу. Але невідомий позивач раптово помер, відтак представники Окружної прокуратури Лос-Анджелеса прийняли рішення про відкликання судової справи без наявності свідка.

Повернення на публіку

Незважаючи на судові тяганини, Кевін Спейсі помалу повертається до публічного життя. Після відвертого відеоролика у грудні 2018-го він вийшов на публіку біля Національного музею Риму, декламуючи поему "Боксер" Габріеле Тінті. Чоловік був без адвокатів, охорони чи інших працівників правоохороних органів. Сталось це 2 серпня 2019 року і, на диво, публіка тепло і щиро прийняла актора.

Після дев'ятихвилинного декламування поеми, автор поеми Тінті, який був присутній на події, зазначив, що "це велика честь, що Кевін Спейсі читає мої вірші", додавши: "Рим любить тебе!"



Кевіна Спейсі тепло прийняли у Римі / Getty Images

Інші обвинувачені в секс-скандалі у 2019

На цьому резонансні справи у 2019 році не завершились. Під приціл суддів, прокурорів та журналістів потрапили також такі представники шоу-бізнесової індустрії, як генеральний директор кінокомпанії Warner Brothers Кевін Цудзіхара, виконавці R Kelly і Дрейк, актори Джеймс Франко і Кевін Харт, та режисер Роман Поланскі. Детальніше про скандали, в які вони "вляпались" цього року – читайте нижче.