Гуляння на чотири дні: як пройде весілля Пріянки Чопри та Ніколаса Джонаса

Найочікуваніше весілля Індії відбудеться вже в п’ятницю, 26 листопада. Відома модель та переможниця конкурсу "Міс Світу 2000" вийде заміж за американського співака Ніка Джонаса.

Згідно з індійськими традиціями, весілля повинно тривати майже тиждень, адже в їхній країні є багато цікавих обрядів, які проходять за декілька днів до весілля. Тому в Пріянки Чопри весільна церемонія триватиме 4 дні.

Читайте також: Пріянка Чопра відгуляла дівич-вечір і "посестрилась" з Софі Тернер: кумедні фото

На індійському дівич-вечорі моделі, який відбудеться 29 листопада, на її руки та ноги наноситимуть красиві візерунки хною. До слова, свою першу передвесільну вечірку в європейському стилі Пріянка відсвяткувала в бутику Tiffany & Co в широкому колі.



Перший дівич-вечір Пріянки Чопри / Instagram / @priyankachopra



Перший дівич-вечір Пріянки Чопри в бутику Tiffany & Co / Instagram / @priyankachopra

Наступного дня, 30 листопада, закоханих чекає ритуал Сангіт в древній фортеці Mehrangarh, на який з’їдуться гості з усього світу. Після цього їх чекає музична частина, під час якої пара за допомогою особливих рухів покаже їхню історія знайомства.

1 грудня пройде церемонія Халді, під час якої на тілах наречених намалюють жовтою куркумою особливий знак. У Індії вважають, що він буде захищати пару від злих духів та недругів. В неділю, 2 грудня, Пріянку та Ніка офіційно оголосять чоловіком та дружиною в палаці Умайд-Бхаван, який являється однією з найбільших приватних резиденцій у світі. А 3 грудня пара по-християнськи обвінчається та обміняється обіцянками. Ввечері у місті Делі пройде завершальна вечірка з нагоди святкування весільної церемонії, на яку запрошено багато голлівудських зірок.