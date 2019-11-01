Гуморист Роман Грищук став татом: фото з пологового будинку

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Подружжя Романа Грищука та Анни Гресь
Подружжя Романа Грищука та Анни Гресь / Instagram /@anya_gres

Дружина зірки шоу "Мамахохотала" Анна Гресь народила сина. Про вагітність пара оголосила ще влітку.

Стосунки пари тривають близько 11 років ще з студентських часів. Подружжям Роман Грищук та Анна Гресь стали чотири роки тому. Вони відіграли весілля в східному стилі в найбільшому приватному парку в Азії. Наречені дотрималися всіх тайських канонів.

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Весілля для них підготували в рамках телепроєтку "Жанна одружи". Причиною цього нестандартного рішення стало те, що Аня багато років є ведучою весіль в Україні, тому хотіла знайти альтернативу вже завченим сценаріям та традиціям.


Весілля пари в тайському стилі / Instagram /@grishchuk

Про вагітність Анни Гресь та стать майбутньої дитини подружжя було відомо досить давно. Про те, що чекає на хлопчика, пара оголосила ще під час одного з випусків шоу "Мамахохотала".  Проте варіантами імені для сина Роман та Анна не діляться й досі. Вони одразу оголосили, що народжувати будуть в Україні. 

Роман Грищук опублікував щасливе фото у своєму інстаграмі просто з палати пологового будинку. На світлині усміхнені батьки поряд зі своїм новонародженим малюком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19:19, 30 жовтня, 2019

Допис, поширений Грищук Рома (@grishchuk)

До численних привітань прихильників зіркового подружжя долучилася й Маша Єфросиніна: "Вітаю вас, мої дорогі! Ура!". Телеведучий Тимур Мірошниченко теж привітав пару із поповненням в родині. 

Як справи? Народила, 
– локонічно написала сама Анна у дописі в інстаграмі. 

Що відомо про Романа Грищука? Це керівник студії "Мамахохотала", телеведучий, актор. Входить до проекту журналу "Forbes" про 30 українців, які досягли успіху до того, як їм виповнилося 30 років. Починав творчий шлях у команді КВК, "Збірній КПІ". Будучи студентом, мав досвід роботи зі студією "Квартал 95". Народний депутат України ІХ скликання. 

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Зіркові діти
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