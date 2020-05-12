Гурт Go_A назвав своїх фаворитів Євробачення за всю історію конкурсу: хто потрапив до рейтингу

Сьогодні, 12 травня, відбувся перший онлайн-концерт Євробачення-2020 під назвою Eurovision Song Celebration 2020. Під час трансляції показали виступи представників від 20 країн, серед яких і гурт Go_A. Організатори підготували особливий сюрприз для глядачів – учасники назвали своїх фаворитів Євробачення за всю історію конкурсу.

Альтернативне онлайн-шоу Євробачення-2020 транслювали на офіційному ютуб-каналі міжнародного пісенного конкурсу. Окрім раніше опублікованих відео, організатори показали ролики учасників, зняті в ізоляції, у яких артисти оголосили імена трьох фаворитів Євробачення за всі попередні роки.

До теми Євробачення-2020: онлайн-трансляція першого концерту

Так, на думку представників від України гурту Go_A, абсолютним лідером конкурсу залишається шведська співачка Loreen з піснею Euphoria, з якою вона виступила на Євробаченні-2012 у Баку та здобула перемогу.

Loreen – Euphoria: дивіться відео онлайн

Сріблом у цьому рейтингу музиканти нагородили переможця Євробачення-2015 Монса Сельмерлева, який також представляв Швецію. Тоді його чуттєва пісня Heroes підкорила серця глядачів по всьому світу.

Монс Сельмерлев – Heroes: дивіться відео онлайн

Третю сходинку Go_A віддали українській співачці Руслані, яка підкорила сцену Євробачення-2004 з піснею Wild Dances – "Дикі танці". Слід зазначати, що це була лише друга участь України на конкурсі й ця спроба увінчалася приголомшливим успіхом.

Руслана – Wild Dances: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що онлайн-концерт Євробачення-2020 не передбачає звичного конкурсного формату: глядачі не голосували за своїх фаворитів та не визначали переможця, а просто насолоджувалися музикою. До того ж, у такий спосіб вдалося віддати шану тим композиціям, які учасники створили спеціально для Євробачення-2020. Нагадаємо, що за музикантами зберігається право представляти свою державу на Євробаченні-2021, але вони змушені презентувати нові пісні.