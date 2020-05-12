Гурт Go_A переспівав хіт Вєрки Сердючки Dancing Lasha Tumbai: відео

Переможці Національного відбору на Євробачення-2020 готуються до домашнього онлайн-концерту Eurovision Home Concert. Гурт Go_A записав кавер на хіт Вєрки Сердючки Dancing Lasha Tumbai, з яким вона представляла Україну на міжнародному конкурсі 2007 року та виборола друге місце.

Організатори Євробачення попри скасування конкурсу вирішили об'єднати меломанів з усього світу, підготувавши серію онлайн-концертів Eurovision Home Concert від учасників попередніх років та представників, яких обрали цьогоріч. Так, вже 15 травня гурт Go_A долучиться до ініціативи та презентує кавер на пісню Dancing Lasha Tumbai. Про це артисти оголосили в інстаграм-профілі.

До теми Гурт Go_A дав інтерв'ю відомій блогерці та ведучій Євробачення Ніккі де Джагер: найголовніше

Днями музиканти зняли відео на даху київського телецентру "Олівець". Вони показали кілька кадрів, на яких постали на тлі столиці з інструментами й в епатажних образах.

Попередньо на офіційній інстаграм-сторінці Євробачення відбулося голосування серед фанів, яким прихильники обирали пісню, яку б хотіли почути у виконанні Go_A. Найбільше голосів здобув запальний хіт Вєрки Сердючки Dancing Lasha Tumbai. Його музиканти переробили на власний манер та показали фрагмент запису.

Слід зазначити, що Eurovision Home Concert за участю гурту Go_A можна буде побачити вже 15 травня на офіційному ютуб-каналі конкурсу.