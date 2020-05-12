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Гурт Go_A переспівав хіт Вєрки Сердючки Dancing Lasha Tumbai: відео

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Гурт Go_A переспівав хіт Вєрки Сердючки Dancing Lasha Tumbai
Гурт Go_A переспівав хіт Вєрки Сердючки Dancing Lasha Tumbai / Instagram / @go_a_band

Переможці Національного відбору на Євробачення-2020 готуються до домашнього онлайн-концерту Eurovision Home Concert. Гурт Go_A записав кавер на хіт Вєрки Сердючки Dancing Lasha Tumbai, з яким вона представляла Україну на міжнародному конкурсі 2007 року та виборола друге місце.

Організатори Євробачення попри скасування конкурсу вирішили об'єднати меломанів з усього світу, підготувавши серію онлайн-концертів Eurovision Home Concert від учасників попередніх років та представників, яких обрали цьогоріч. Так, вже 15 травня гурт Go_A долучиться до ініціативи та презентує кавер на пісню Dancing Lasha Tumbai. Про це артисти оголосили в інстаграм-профілі

До теми Гурт Go_A дав інтерв'ю відомій блогерці та ведучій Євробачення Ніккі де Джагер: найголовніше

Днями музиканти зняли відео на даху київського телецентру "Олівець". Вони показали кілька кадрів, на яких постали на тлі столиці з інструментами й в епатажних образах.

Попередньо на офіційній інстаграм-сторінці Євробачення відбулося голосування серед фанів, яким прихильники обирали пісню, яку б хотіли почути у виконанні Go_A. Найбільше голосів здобув запальний хіт Вєрки Сердючки Dancing Lasha Tumbai. Його музиканти переробили на власний манер та показали фрагмент запису. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UA: Вчора знімали відео для домашнього концерту Євробачення «Eurovision Home Concert», який 15.05 транслюватимуть на офіційному YouTube-каналі конкурсу. ⠀ Шляхом онлайн-голосуванням серед фанів на сторінці @eurovision виграла пісня “Dancing Lasha Tumbai” Вєрки Сердючки. І саме на неї уже цієї п’ятниці ми представимо кавер. А поки - трошки бекстейджу зі зйомок ⠀ ENG: Yesterday we shot a video for the Eurovision Home Concert, which will be broadcast on contest's official YouTube channel on May 15. ⠀ Verka Serdyuchka's song “Dancing Lasha Tumbai” won by online voting on the @eurovision page. And we will present a cover song for it this Friday. In the meantime, a little backstage from the filming @suspilne.eurovision

Публикация от Go_A (@go_a_band)

Слід зазначити, що Eurovision Home Concert за участю гурту Go_A можна буде побачити вже 15 травня на офіційному ютуб-каналі конкурсу. 

Автор: Марина Джура
Теги: Євробачення 2020 Go_A LifeStyle Музика
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