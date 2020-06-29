Український рок-гурт O.Torvald дасть перший концерт після тривалого карантину. Виступ відбудеться із дотриманням заходів безпеки. Захід відбудеться у київському готелі Bratislava. Прихильники зберуться на балконах готельних номерів, а музиканти – на сцені, що розташована на фасаді.

На інтерв'ю до журналістки 24-го каналу завітав лідер колективу Женя Галич. Він розповів деталі концерту та поділився цікавими і приємними моментами, якими O.Torvald радуватиме шанувальників.

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Женя поділився, що гурт гратиме пісні на замовлення фанатів. Кожен бажаючий може написати назви хітів, які прагне почути на концерті, у спеціальному блоці на сайті гурту. Саме за цими анкетами музиканти складатимуть плейлист для свого виступу.

Місце і дата концерту

Довгоочікуваний концерт відбудеться 18 липня на території готелю Bratislava в Києві. Особливістю виступу є те, що після його завершення глядачі зможуть залишитися у готелі на ночівлю. Женя Галич зазначає, що на концерт приїдуть люди з різних міст України, тому для прихильників хочуть забезпечити максимально комфортні умови.

Є ще одна приємна новина для прихильників творчості O.Torvald. Ті, хто придбає тип квитків, куди входить мерч гурту та напій, маттимуть змогу зустрітися із Женею Галичем. Він завітає до них в номер та привітає з приходом на концерт.

Інтерв'ю Жені Галича: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, перший в Україні вертикальний концерт відбувся 7 червня. Тоді легенди українського рок-н-ролу гурт Green Grey у готелі Bratislava відсвяткували своє 28-річчя. Після цього колективи ТНМК, "Воплі Відоплясова" та O.Torvald вирішили вдяти приклад з колег та виступити для своїх прихильників на тому ж місці.