Гурт Imagine Dragons зірвав мережу кліпом до пісні "Bad Liar": ефектне відео

179 Читать новость на русском
Гурт Imagine Dragons випустив кліп до пісні "Bad Liar"
Гурт Imagine Dragons випустив кліп до пісні "Bad Liar" / pagesix.com

Популярний гурт Imagine Dragons, який вкінці серпня відіграв грандіозний концерт у Києві, випустив новий кліп. Музиканти презентували відеороботу до пісні "Bad Liar".

Прем'єра ролика відбулась 24 січня на YouTube-каналі Imagine Dragons. Всього за два дні кліп отримав тисячі схвальних відгуків, а сам ролик переглянули понад 3 мільйони користувачів мережі. Це може свідчити про чималий успіх нового кліпу. 

Читайте також: Ірина Федишин презентувала новий кліп на пісню "Роман"

За сюжетом відео, дівчина знаходить у шкільному коридорі мертвого хлопця, який просто висить у повітрі. Вона намагається оживити юнака за допомогою ефектного танцю, що поєднав акробатичні трюки та балетні па. Хлопець, хоч не подає ознак життя, однак супроводжує танцівницю упродовж всієї постановки, а вкінці з гуркотом падає на землю. 

У пісні "Bad Liar" фронтмен гурту Ден Рейнольдс просить повірити йому, оскільки брехати він не вміє. Тому у мережі припустили, що композицію співак міг записати на фоні нещодавнього конфлікту з дружиною. Однак сам артист цих чуток не коментує. 

Новий кліп гурту Imagine Dragons на пісню "Bad Liar": дивіться відео

 

Відомо, що сам ролик артисти відзняли у Лас-Вегасі. До зйомок кліпу "Bad Liar" вони запросили професійну танцівницю Отумн Міллер, яка майстерно станцювала під ритми пісні

Теги: LifeStyle Новини культури Музика
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
сьогодні 13:30 Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
1024
Де погуляти у Харкові: найцікавіші місця, що вражають красою
25 січня 20:15 Де погуляти у Харкові: найцікавіші місця, що вражають красою
Наталя Боднар 805
Топ-10 цікавих фактів про Тіну Кароль, які можуть здивувати
25 січня 17:01 Топ-10 цікавих фактів про Тіну Кароль, які можуть здивувати
2845
"Здатись ти завжди встигнеш": чотири життєві принципи Тіни Кароль
25 січня 13:00 "Здатись ти завжди встигнеш": чотири життєві принципи Тіни Кароль
Юлія Девда 1999
Наомі Кемпбелл оголилася на показі Valentino: казкові образи з колекції весна-літо 2019
24 січня 22:01 Наомі Кемпбелл оголилася на показі Valentino: казкові образи з колекції весна-літо 2019
2516
Який режисер отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
24 січня 19:01 Який режисер отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
139
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук