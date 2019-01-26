Гурт Imagine Dragons зірвав мережу кліпом до пісні "Bad Liar": ефектне відео

Популярний гурт Imagine Dragons, який вкінці серпня відіграв грандіозний концерт у Києві, випустив новий кліп. Музиканти презентували відеороботу до пісні "Bad Liar".

Прем'єра ролика відбулась 24 січня на YouTube-каналі Imagine Dragons. Всього за два дні кліп отримав тисячі схвальних відгуків, а сам ролик переглянули понад 3 мільйони користувачів мережі. Це може свідчити про чималий успіх нового кліпу.

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За сюжетом відео, дівчина знаходить у шкільному коридорі мертвого хлопця, який просто висить у повітрі. Вона намагається оживити юнака за допомогою ефектного танцю, що поєднав акробатичні трюки та балетні па. Хлопець, хоч не подає ознак життя, однак супроводжує танцівницю упродовж всієї постановки, а вкінці з гуркотом падає на землю.

У пісні "Bad Liar" фронтмен гурту Ден Рейнольдс просить повірити йому, оскільки брехати він не вміє. Тому у мережі припустили, що композицію співак міг записати на фоні нещодавнього конфлікту з дружиною. Однак сам артист цих чуток не коментує.

Новий кліп гурту Imagine Dragons на пісню "Bad Liar": дивіться відео

Відомо, що сам ролик артисти відзняли у Лас-Вегасі. До зйомок кліпу "Bad Liar" вони запросили професійну танцівницю Отумн Міллер, яка майстерно станцювала під ритми пісні