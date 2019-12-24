Гурт "Антитіла" презентував видовищний кліп Stand up, знятий з прихильниками: відео
2019 рік видався для популярного українського гурту "Антитіла" успішним та дуже насиченим. Артисти презентували свій альбом HELLO, пісні з якого наживо почули понад 70 тисяч прихильників під час стадіонного туру. Саме це вирішили показати музиканти колективу у новому кліпі Stand up.
Десятки концертів в Україні та країнах Європи, п'ять нових кліпів, випуск студійного альбому, почесне звання молодіжного посла UNICEF та орден "За заслуги" III ступеня – це далеко не всі успіхи, якими можуть похизуватись "Антитіла", зокрема, соліст гурту Тарас Тополя. Наприкінці 2019 року артисти вирішили порадувати прихильників ще одним сюрпризом: кліпом на пісню Stand up. Ролик став дуже особливим, адже у ньому "Антитіла" показали ефектні кадри, зроблені під час турне, та передали атмосферу, яка панує на концертах колективу.
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"Все, що сталося у 2019 році, це логічний результат роботи великої команди однодумців і ще одне підтвердження того, що Антитіла на правильному шляху. Наш фундамент – велика ідея того, що артист – для людей і заради людей. Ми співаємо про життя і чесні перед нашими прихильниками у всьому, що робимо. Наші пісні допомагають і дають надію багатьом людям, і вони приходять до нас на концерти, щоб відчути дещо більше ніж мелодії, щоб доєднатися до великої спільноти вільних, освічених, натхненних людей! Вони всі – наші однодумці і це наш найбільший скарб!" – розповів Тарас Тополя.
Окрім цього, представники гурту зізнаються: їм ще є чим дивувати своїх прихильників. Тур Hello у 2020 році розширить географічні горизонти та охопить понад 50 міст України. Окрім цього, "Антитіла" виступлять у Польщі, США, Канаді, Чехії та інших країнах. Меломани вже розпочали купувати квитки на концерти колективу, надихнувшись кадрами із видовищного кліпу Stand up.
Дивіться кліп до пісні гурту "Антитіла" Stand up: відео
"Антитіла" – Stand up: текст пісні
Вона сумує, над горами неважливих речей.
Вона сумує, між забавами дорослих дітей.
І день тримає, і веде крізь перевали ночей,
Любов шукає людей.
Приспів:
Stand up! Виринає сяйво.
Stand up! Темряви нема.
Stand up! Це вона співає.
Stand up! Це душа твоя.
Зникає зайве в останню мить,
Сходить туман і вже не болить,
Я поселяю в тобі це слово,
Нехай звучить.
Передай всім далі, Передай всім!
Вона рятує, не питає ні богів ні ікон.
Вона рятує, укладає нам єдиний закон.
Де все минає, в горизонті нескінченних алей,
Любов шукає людей.
Приспів
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