Гурт "Антитіла" та MELOVIN запалили у Львові: чим запам'ятається грандіозний концерт

У суботу, 25 травня, розпочався масштабний стадіонний тур гурту "Антитіла". Це знаковий етап для колективу, адже вперше в історії ці музиканти збирають стадіони. Розпочали мандрівку з особливого міста – Львова. Сцена, розміром з 5-поверховий будинок, дизайн, live-шоу, сценографія – це далеко не все, що приголомшило глядачів. Чим відзначився концерт – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

До грандіозного виступу "Антитіла" готувались майже 2 роки, – переконує фронтмен гурту Тарас Тополя. І це справді вражає, адже музиканти продумали все: від якісного звучання пісень та плей-листа до приголомшливого освітлення і відео, які щоразу викликали захват у десятків тисяч прихильників.

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Подбав колектив і про творчі колаборації. Так, відкривати грандіозний концертний тур із назвою "Hello" взявся польський гурт Chemia. Рок-колектив добре знайомий українцям, адже гітаристом там виступає Войцех Бальчун – екс-очільник "Укрзалізниці".



Гурт Chemia виступив у Львові / Instagram / @antytila_official

На сцені артисти відіграли близько години, не забувши заспівати свою україномовну пісню. Наприкінці запального виступу соліст гурту Марцін Кочот пообіцяв львівським прихильникам, що наступного разу він здивує всіх знанням нашої мови. Такі слова викликали овації на стадіоні "Львів Арена".



Гурт Chemia заспівав українською / Instagram / @antytila_official

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Chemia виступили у Львові: дивіться відео

Продовжив грандіозний концерт співак MELOVIN (справжнє ім'я – Костянтин Бочаров). Від однієї появи на сцені запального одесита глядачі вибухнули оваціями. Чимало "меловінаторок" очікували почути знані хіти, особливо – "Under The Ladder". Саме з цією композицією MELOVIN виступив на Євробаченні-2018. І хоч артист не здобув призове місце, він повернувся до України тріумфатором, а його пісню наспівували сотні тисяч людей. Тому знані акорди підтримали глядачі, які в унісон з артистом заспівали трек.

MELOVIN заспівав "Under The Ladder" у Львові: дивіться відео

Пісні MELOVIN викликали шквал емоцій у публіки. Під його трек "З тобою, зі мною, і годі" стадіон запалав ліхтариками, а під час композиції "Wonder" всі затамували подих від неймовірного вокалу співака.

Як і обіцяли учасники гурту "Антитіла", їхній виступ розпочався без запізнень. Рівно о 20:45 соліст колективу Тарас Тополя вийшов на сцену під гучні овації. Перед цим музиканти привітались із публікою за допомогою віртуальної голограми, що викликало захват у глядачів.

Вихід на сцену гурту "Антитіла": дивіться відео

Виступ "Антитіла" розпочали із спілкування з прихильниками. Тарас Тополя подякував кожному, хто полюбляє слухати їхню музику та прийшов на концерт. За його словами, Львів став для них дуже близьким за час всієї кар'єри, саме тому вони розпочали тур Hello з цього міста. Прихильники змогли почути як знані треки, такі як "TDME" та "Лови момент", так і маловідомі хіти із нового альбому Hello.

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Вже під час концерту Тарас Тополя не втримався від згадки про заробітчан, які змушені покинути свої домівки, військових, що захищають Україну на Сході та всіх українців, які прагнуть кращого для своєї держави. Для них "Антитіла" присвятили окремі пісні.

Саме завдяки нашим військовим на Сході ми маємо змогу ходити на концерти сьогодні. Дякуємо, захисники України!

– наголосив Тарас Тополя зі сцени.

Окрім цього, на концерті "Антитіла" презентували нову пісню, що є кавером до треку "Symphony", яку виконує співачка Clean Bandit. Як зізнався Тарас Тополя журналістам LifeStyle 24, невдовзі відбудеться прем'єра треку та яскравого кліпу до нього.

Презентація нової пісні гурту "Антитіла": дивіться відео

А от трек "Вірила" викликав сльози щастя у багатьох жінок на стадіоні. Перед виступом соліст гурту "Антитіла" подякував їм від імені всіх чоловіків за підтримку та віру, що надає сили на нові досягнення.

"Вірила", ця пісня з'явилась не просто так. Поруч з нами плече біля плеча стоять наші кохані, які в найважчі моменти нашого життя, а їх було багато, вірили в нас та продовжують це робити. Дякую вам! І я від імені всіх чоловіків на цьому стадіоні кажу дякую всім жінкам за те, що підтримуєте нас,

– розчулив Тарас Тополя.

Слухайте пісню "Вірила" з концерту гурту "Антитіла": відео

Не забув артист згадати ім'я Андрія Кузьменка. Його пісню "Люди, як кораблі" у виконанні гурту "Антитіла" переслуховують десятки тисяч людей у всьому світі. Перед виступом Тарас Тополя зізнався, що саме творчість Кузьми "Скрябіна" повпливала на гурт, тому він щоразу з особливим трепетом виконує цю композицію.

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"Люди, як кораблі" у виконанні гурту "Антитіла": дивіться фрагмент виступу

Мабуть, найбільший шквал оплесків на стадіоні зірвала пісня "TDME". Частину треку заспівали прихильники гурту "Антитіла", що приємно вразило Тараса Тополю. Він в унісон із сотнями людей доспівав її до кінця.

Гурт "Антитіла" виконав пісню "TDME": дивіться відео виступу

Неймовірна атмосфера, море музики та емоцій, акорди, які забути неможливо, та слова, від яких шкіра вкривається мурашками – таким було грандіозне відкриття грандіозного туру "Hello" від гурту "Антитіла". Музиканти з легкістю підкорили глядачів ритмічними треками, які меломани наспівували ще довго після концерту.



Гурт "Антитіла" дав грандіозний концерт у Львові / LifeStyle 24 і прес-служба