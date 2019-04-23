Гурт BAHROMA зіграє сольний концерт у Києві: подробиці

Український гурт BAHROMA, який став півфіналістом Національного відбору на Євробачення-2019, зіграє великий сольний концерт в рамках всеукраїнського туру "Повний Тур Дом". Захід пройде 24 квітня у столичному клубі Atlas.

Торік гурт презентував альбом "ДОМ", який став четвертим лонгплеєм колективу, з яким BAHROMA об'їхали п'ять великих міст України. Фронтмен Рома Бахараєв повідомив, що група вирушає у всеукраїнський тур навесні.

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Безумовно, для мене кожен концерт особливий. Це завжди непередбачувано, не знаєш, як концерт почнеться, і як закінчиться. Але так чи інакше – це найбільший кайф для мене. Цього разу ми хочемо розширити свою географію і побувати з сольними виступами там, де ще не були,

– зазначив фронтмен гурту.



BAHROMA / Прес-служба

Що відомо про гурт BAHROMA?Гурт з'явився у 2009 році. Їх дебютний сингл "Надолго" спродюсував клавішник культового українського гурту "Океан Ельзи" Мілош Єліч. У 2011 році Bahroma стали фіналістами українського відбіркового туру "Євробачення".



Перший альбом групи вийшов у 2014 році. За 10 років творчості BAHROMA встигли виступити на всіх головних фестивалях України, грали на одній сцені з гуртами Good Charlotte, Hurts, BrainStorm, Океан Ельзи, Ляпис Трубецкой. Їхній сингл "На глубине" став саундтреком до серіаліті "Київ вдень і вночі". У 2019 році BAHROMA стали півфіналістами Національного відбору на Євробачення-2019.