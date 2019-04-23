Гурт BAHROMA зіграє сольний концерт у Києві: подробиці

42 Читать новость на русском
BAHROMA
BAHROMA / Прес-служба

Український гурт BAHROMA, який став півфіналістом Національного відбору на Євробачення-2019, зіграє великий сольний концерт в рамках всеукраїнського туру "Повний Тур Дом". Захід пройде 24 квітня у столичному клубі Atlas.

Торік гурт презентував альбом "ДОМ", який став четвертим лонгплеєм колективу, з яким BAHROMA об'їхали п'ять великих міст України. Фронтмен Рома Бахараєв повідомив, що група вирушає у всеукраїнський тур навесні.

Читайте також: Океан не мовчить: Святослав Вакарчук запропонував влаштувати незвичний концерт на ВДНГ

Безумовно, для мене кожен концерт особливий. Це завжди непередбачувано, не знаєш, як концерт почнеться, і як закінчиться. Але так чи інакше – це найбільший кайф для мене. Цього разу ми хочемо розширити свою географію і побувати з сольними виступами там, де ще не були,
– зазначив фронтмен гурту.

BAHROMA
BAHROMA / Прес-служба

Що відомо про гурт BAHROMA?Гурт з'явився у 2009 році. Їх дебютний сингл "Надолго" спродюсував клавішник культового українського гурту "Океан Ельзи" Мілош Єліч. У 2011 році Bahroma стали фіналістами українського відбіркового туру "Євробачення".

Перший альбом групи вийшов у 2014 році. За 10 років творчості BAHROMA встигли виступити на всіх головних фестивалях України, грали на одній сцені з гуртами Good Charlotte, Hurts, BrainStorm, Океан Ельзи, Ляпис Трубецкой. Їхній сингл "На глубине" став саундтреком до серіаліті "Київ вдень і вночі". У 2019 році BAHROMA стали півфіналістами Національного відбору на Євробачення-2019.

blog_ava
Що обіцяє команда Зеленського зробити в оборонному секторі України
сьогодні
12010
Теги: Новини України LifeStyle Музика Новини культури Анонс Новини Києва
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди поїхати на травневі свята в Україні: на море, у гори та з дітьми
сьогодні 19:53 Куди поїхати на травневі свята в Україні: на море, у гори та з дітьми
Наталя Боднар 2982
Як приготувати великодню паску: рецепти в мультиварці, в хлібопічці та без дріжджів
сьогодні 12:23 Як приготувати великодню паску: рецепти в мультиварці, в хлібопічці та без дріжджів
582
Джіджі Хадід – 24! Успішна модель про моду, здоров'я та красу
сьогодні 11:21 Джіджі Хадід – 24! Успішна модель про моду, здоров'я та красу
Юлія Турелик 1289
Як отримати туристичну візу у Великобританію самостійно: інструкція та поради
сьогодні 10:00 Як отримати туристичну візу у Великобританію самостійно: інструкція та поради
Анастасія Манюхіна 516
Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
сьогодні 09:08 Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
Олена Кандяк 4445
Новини
Більше новин
Залиште відгук