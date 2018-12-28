Гурт Bahroma розкрив свій козир на Нацвідборі до Євробачення-2019: несподіване зізнання

До старту першого півфіналу Нацвідбору до Євробачення-2019 залишився всього день, тому всі учасники шоу посилено готуються до виступу. Винятком не стали й учасники українського гурту Bahroma, які претендують на перемогу у конкурсі.

У прямому ефірі Люкс ФМ соліст колективу Роман Бахарєв вирішив відверто розповісти про причини подання заявки на Нацвідбір. Зокрема, артист зізнався, що його колектив вже має досвід у боротьбі за перемогу в шоу, оскільки у 2011 році Bahroma вийшли у фінал Нацвідбору. Тоді колектив не був готовий до конкурсу та поступився Міці Ньютон.

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Вперше ми пробували потрапити на Євробачення у 2011 році. Дійшли до фіналу, але в нас не було досвіду у цьому. Ми просто пішли взяти участь, поглянути, що це таке. Тепер ми вже свідомо підійшли до цього питання,

– розповів Роман Бахарєв.

Не оминув співак питання про причину участі у Нацвідборі до Євробачення-2019. За словами соліста гурту Bahroma, пісня "Назавжди-Навсегда" настільки особлива, що Роман Бахарєв вирішив показати її європейцям.

"Навряд чи ми брали б участь у шоу, якби не з'явилась ця пісня. Я думаю, що в принципі все починається з пісні, будь-який артист починається з пісні. Ця композиція про життя без кордонів. Це моя особиста історія: про моїх близьких, рідних, коханих людей, яких життя розкидало по всій Землі. Нас розділяють тисячі кілометрів, часові пояси, кордони, але, не дивлячись на все це, ми залишаємось разом", – зазначив Роман Бахарєв.

Артист додав, що не планує створювати англомовну версію композиції, адже переконаний, що "музика – та мова, яка не потребує перекладу".

Слухайте пісню гурту Bahroma "Назавжди-Навсегда": аудіо

Співак Роман Бахарєв зізнався, що наразі разом із постановником готують конкурсне шоу, яке представлять вже у суботу, 9 лютого. За його словами, головним козирем його гурту є справжність.

Ми готові, репетируємо кожного дня. У будь-якій ситуації ми будемо залишатись собою – це головний наш козир, не будемо змінюватись під якийсь формат,

– заявив Роман Бахарєв.

Окрім цього, артист переконаний, що сам конкурс Євробачення кардинально змінився за останні кілька років, тому їхня пісня може вибороти там перемогу.

"Я переконаний, що Євробачення змінює свій формат з трішки клоунського, блискучого на більш музичний конкурс. З кожним роком цей конкурс стає все більш наповнений змістом, по-справжньому обдуманим. Ми хочемо допомогти їм змінювати минулі формати", – додав Роман Бахарєв.