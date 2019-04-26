Гурт BAHROMA зіграв сольний концерт в Києві: яскраві фото

У середу, 24 квітня, в київському клубі Atlas відбувся сольний концерт гурту BAHROMA, який став півфіналістом Національного відбору на Євробачення-2019. Виступ став фінальним в рамках першої частини всеукраїнського туру "Повний Тур Дом".

BAHROMA зіграли свій останній альбом "ДОМ", а також популярні композиції "Тихо", "Пока-Пора", "Не дави", "Магнит" та інші.

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Крім того, на концерті у Києві музиканти вперше виконали свої нові пісні "Назавжди – навсегда", з якою вони брали участь у Національному відборі Євробачення, та "Пять минут", яка не видана на жодному з альбомів колективу.



BAHROMA / Юрій Стефаняк

Між нами трапилася любов. Я б так назвав те, що сталося з нами в клубі Atlas. Це був знаменний концерт, у всіх сенсах цього слова, від першої до останньої ноти. Завершальне шоу першої половини нашого туру, яке продовжиться в кінці весни на заході України, пройшло "на ура". Я розчинявся в нотах, людях, голосах. Все, що мені хочеться, це повторювати такі концерти знову і знову, ще і ще,

– заявив фронтмен групи Роман Бахарєв.



BAHROMA / Юрій Стефаняк

Що відомо про гурт BAHROMA?Гурт з'явився у 2009 році. Їх дебютний сингл "Надолго" спродюсував клавішник культового українського гурту "Океан Ельзи" Мілош Єліч. У 2011 році Bahroma стали фіналістами українського відбіркового туру "Євробачення".



Перший альбом групи вийшов у 2014 році. За 10 років творчості BAHROMA встигли виступити на всіх головних фестивалях України, грали на одній сцені з гуртами Good Charlotte, Hurts, BrainStorm, Океан Ельзи, Ляпис Трубецкой. Їхній сингл "На глубине" став саундтреком до серіаліті "Київ вдень і вночі". У 2019 році BAHROMA стали півфіналістами Національного відбору на Євробачення-2019.