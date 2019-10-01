Гурт BRUTTO представив кліп на нову проникливу пісню: відео

Популярний гурт BRUTTO до свого п'ятиріччя представив відеокліп на пісню "Мельхиор и Каспар" і анонсував вихід документального фільму.

Зйомки кліпу проходили на третьому з'їзді #bruttofamily, а режисером кліпу став Дмитро Авдєєв. "BRUTTO FAMILY – це велика і дружна сім'я, що складається не тільки з учасників групи, але і з безлічі шанувальників у всьому світі", – пояснюють представники гурту.

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За словами Авдеєва, учасники гурту зібралися із сім'ями і друзями та навіть не помічали, що знімали відеоролик.

"У нас не було репетицій і дублів і час пролетів дуже швидко. Загалом, кліп відмінно передає всю атмосферу нашої зустрічі", – додав режисер.

Ми всі росли на піснях гурту "Ляпіс Трубецкой", давно дружимо і останній тур "Ляпіса" також разом відкатали. Тому завжди з радістю приєднуємося до концертів "Ляпіс-98" і відчуваємо себе дуже гармонійно на цих концертах. Але, не переймайтеся – BRUTTO ще виступить з повноцінними концертами у всеозброєнні,

– заявив соліст групи BRUTTO Віталій Гурков.

Крім того, представники гурту анонсували вихід документального фільму "BRUTTO NOSTRA", прем'єра якого відбудеться 8 жовтня на всіх цифрових майданчиках BRUTTO.

BRUTTO NOSTRA – Мельхиор и Каспар: дивіться відеокліп